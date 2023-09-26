https://ria.ru/20230926/sevastopol-1898649374.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Власти Севастополя объявили в городе воздушную тревогу. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:41
2023-09-26T10:41
2023-09-26T10:45
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Власти Севастополя объявили в городе воздушную тревогу. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале"Внимание всем! Воздушная тревога!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230925/raketa-1898598874.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе