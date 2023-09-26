https://ria.ru/20230926/serval-1898781076.html

В зоопарке в Барнауле появился сервал

В зоопарке в Барнауле появился сервал - РИА Новости, 26.09.2023

В зоопарке в Барнауле появился сервал

В Барнауле в зоопарке появился сервал, животное приехало из Новосибирска, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:13

2023-09-26T17:13

2023-09-26T18:52

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БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. В Барнауле в зоопарке появился сервал, животное приехало из Новосибирска, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале."В большой семье Барнаульского зоопарка пополнение! Знакомьтесь — господин сервал. <…> Самец, родился в городе Новосибирске. Шестого сентября отметил пятилетний юбилей и сразу начал собирать вещи для переезда в Барнаул", — рассказали в организации.Уточняется, что сейчас животное находится на карантине, осваивается и знакомится с сотрудниками. Зоопарк предложил жителям города помочь в выборе клички для нового питомца.

https://ria.ru/20230921/begemot-1897807809.html

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барнаул, новосибирск, общество