https://ria.ru/20230926/serval-1898781076.html
В зоопарке в Барнауле появился сервал
В зоопарке в Барнауле появился сервал - РИА Новости, 26.09.2023
В зоопарке в Барнауле появился сервал
В Барнауле в зоопарке появился сервал, животное приехало из Новосибирска, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:13
2023-09-26T17:13
2023-09-26T18:52
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БАРНАУЛ, 26 сен — РИА Новости. В Барнауле в зоопарке появился сервал, животное приехало из Новосибирска, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале."В большой семье Барнаульского зоопарка пополнение! Знакомьтесь — господин сервал. <…> Самец, родился в городе Новосибирске. Шестого сентября отметил пятилетний юбилей и сразу начал собирать вещи для переезда в Барнаул", — рассказали в организации.Уточняется, что сейчас животное находится на карантине, осваивается и знакомится с сотрудниками. Зоопарк предложил жителям города помочь в выборе клички для нового питомца.
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В зоопарке в Барнауле появился сервал
В барнаульском зоопарке появился сервал