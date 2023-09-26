https://ria.ru/20230926/serbiya-1898680591.html

Сербия призвала к международному расследованию столкновений в Косово

Сербия призвала к международному расследованию столкновений в Косово - РИА Новости, 26.09.2023

Сербия призвала к международному расследованию столкновений в Косово

Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что поддерживает требование партии косовских сербов "Сербский список" о... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:02

2023-09-26T12:02

2023-09-26T12:02

обострение ситуации на границе косово и сербии

в мире

косово

сербия

приштина

евросоюз

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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что поддерживает требование партии косовских сербов "Сербский список" о проведении международного расследования столкновений 24 сентября на севере Косово. Правительство Сербии провозгласило 27 сентября днем траура по погибшим. Прокуратура самопровозглашенной республики Косово сообщила накануне об обнаружении четвертого погибшего при столкновениях в минувшее воскресенье в селе Баньска серба. Косовский "министр внутренних дел" Джеляль Свечля заявил, что найдены документы, указывающие на причастность зампредседателя "Сербского списка" Милана Радоичича к инциденту. Партия косовских сербов на это ответила требованием к Приштине провести расследование гибели участников столкновений. Траур по погибшим провозглашен 26-28 сентября в сербских районах Косово и Метохии и 27 сентября в центральной Сербии. По словам директора Канцелярии по Косово и Метохии весь последний год Белград предупреждал, что террор Приштины может привести к трагедии. "Поддерживаем запрос "Сербского списка" к международным миссиям провести независимое расследование действий косовских спецназовцев во время событий в муниципалитете Звечан. С того момента (столкновений – ред.) сербы на севере Косово испытывают небывалый террор, о котором не услышите ни слова осуждения со стороны международных представителей, в сербские дома вторгаются спецназовцы ROSU и избивают граждан, издеваются над ними и оскорбляют", - цитирует канцелярия Петковича. По его словам задержаны трое сотрудников рекреационного объекта "Райска баня" в селе Баньска, также пострадали части самого объекта и местное отделение почты. МВД самопровозглашенной республики заявило ранее, что в жилых объектах и автомобилях на трассе и близ монастыря Баньска найден арсенал оружия. Речь якобы идет о десятках единиц разных типов и калибров, униформе и логистическом оборудовании, включая крупнокалиберное армейское оружие, такое как гранаты, гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Задержаны шестеро сербов, один из которых был ранен в перестрелке и перенес операцию в Приштине. Они подозреваются в ряде тяжких преступлений таких как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции проводят расследование с представителями миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Официальный Белград возложил ответственность за произошедшее на косовоалбанские власти в Приштине.

https://ria.ru/20230925/vstrecha-1898562303.html

https://ria.ru/20230925/kosovo-1898571666.html

косово

сербия

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обострение ситуации на границе косово и сербии, в мире, косово, сербия, приштина, евросоюз