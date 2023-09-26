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Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Оренбургской области - РИА Новости, 26.09.2023
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Оренбургская область
 
13:41 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/selo-1898712253.html
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Оренбургской области
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Оренбургской области - РИА Новости, 26.09.2023
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Оренбургской области
Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Комиссарово Октябрьского района, учреждение будет обслуживать 188 человек, в том числе 25 детей,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:41
2023-09-26T13:41
оренбургская область
октябрьский район
денис паслер
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Комиссарово Октябрьского района, учреждение будет обслуживать 188 человек, в том числе 25 детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Прежнее здание устарело и не соответствовало современным стандартам оказания медпомощи. Пункт оборудован всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи: автоматическим электрокардиографом, дефибриллятором, пульсоксиметром, гемоглобинометром, тонометром внутриглазного давления, тонометром артериального давления, ингалятором кислорода, портативным анализатором крови, глюкометром. "В рамках модернизации учреждений здравоохранения в области до конца года будет смонтировано 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, построено 14 врачебных амбулаторий и одна поликлиника. Капитальный ремонт идет на 119 объектах здравоохранения, из них 106 - будут завершены в этом году", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что на закупку и монтаж быстровозводимых медицинских модулей предусмотрено более 310 миллионов рублей, еще 320 миллионов рублей направлено на приобретение медицинского оборудования. ФАП построен в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20230915/fap-1896504592.html
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октябрьский район, денис паслер
Оренбургская область, Октябрьский район, Денис Паслер

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Оренбургской области

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиНовый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Комиссарово Оренбургской области
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Комиссарово Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Комиссарово Оренбургской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Комиссарово Октябрьского района, учреждение будет обслуживать 188 человек, в том числе 25 детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Прежнее здание устарело и не соответствовало современным стандартам оказания медпомощи.
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Пункт оборудован всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи: автоматическим электрокардиографом, дефибриллятором, пульсоксиметром, гемоглобинометром, тонометром внутриглазного давления, тонометром артериального давления, ингалятором кислорода, портативным анализатором крови, глюкометром.
"В рамках модернизации учреждений здравоохранения в области до конца года будет смонтировано 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, построено 14 врачебных амбулаторий и одна поликлиника. Капитальный ремонт идет на 119 объектах здравоохранения, из них 106 - будут завершены в этом году", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
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Глава региона добавил, что на закупку и монтаж быстровозводимых медицинских модулей предусмотрено более 310 миллионов рублей, еще 320 миллионов рублей направлено на приобретение медицинского оборудования.
ФАП построен в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", нацпроекта "Здравоохранение".
 
Оренбургская областьОктябрьский районДенис Паслер
 
 
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