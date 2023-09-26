https://ria.ru/20230926/selo-1898712253.html

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Оренбургской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Оренбургской области - РИА Новости, 26.09.2023

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Оренбургской области

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Комиссарово Октябрьского района, учреждение будет обслуживать 188 человек, в том числе 25 детей,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:41

2023-09-26T13:41

2023-09-26T13:41

оренбургская область

октябрьский район

денис паслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898715223_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_7130f437b2c6b4de3b68ef42d424cfed.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Комиссарово Октябрьского района, учреждение будет обслуживать 188 человек, в том числе 25 детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Прежнее здание устарело и не соответствовало современным стандартам оказания медпомощи. Пункт оборудован всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи: автоматическим электрокардиографом, дефибриллятором, пульсоксиметром, гемоглобинометром, тонометром внутриглазного давления, тонометром артериального давления, ингалятором кислорода, портативным анализатором крови, глюкометром. "В рамках модернизации учреждений здравоохранения в области до конца года будет смонтировано 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов, построено 14 врачебных амбулаторий и одна поликлиника. Капитальный ремонт идет на 119 объектах здравоохранения, из них 106 - будут завершены в этом году", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что на закупку и монтаж быстровозводимых медицинских модулей предусмотрено более 310 миллионов рублей, еще 320 миллионов рублей направлено на приобретение медицинского оборудования. ФАП построен в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230915/fap-1896504592.html

https://ria.ru/20230920/remont-1897518968.html

октябрьский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

октябрьский район, денис паслер