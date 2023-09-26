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Дерипаска назвал санкции инструментом позапрошлого века - РИА Новости, 26.09.2023
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07:09 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898622404.html
Дерипаска назвал санкции инструментом позапрошлого века
Дерипаска назвал санкции инструментом позапрошлого века - РИА Новости, 26.09.2023
Дерипаска назвал санкции инструментом позапрошлого века
Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска считает санкции инструментом позапрошлого века, в нынешнем столетии они неэффективны, российский бизнес, и... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:09
2023-09-26T07:09
россия
украина
европа
экономика
олег дерипаска
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска считает санкции инструментом позапрошлого века, в нынешнем столетии они неэффективны, российский бизнес, и госструктуры адаптировались к санкционному давлению Запада. "Я всегда сомневался в санкциях - в этом wunderwaffe (чудо-оружие - ред.), как говорили немцы, - использовании финансовой системы в качестве оружия, инструмента для ведения переговоров... Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке", - заявил миллиардер в интервью изданию Financial Times. Дерипаска убежден, что частный бизнес в России смог адаптироваться к санкционным условиям, оказался "гибким": он ожидал, что от введения санкций "рухнет" до 30% экономики, однако, по его оценке, экономика пострадала "гораздо меньше". Бизнесмен также отметил, что с санкциями справляется и российский госсектор, поскольку правительство активно инвестирует в свои предприятия и увеличивает их мощности. "Сегодня я с удивлением узнал, что на некоторых из их (государственных) заводов зарплата такая же, как зарплата (на предприятиях), которые я основал в том же регионе... У них есть деньги, они будут набирать персонал, они будут конкурировать", - добавил Дерипаска. Миллиардер также отметил, что санкции не в состоянии остановить конфликт на Украине. "Верить в то, что санкции остановят (конфликт)... или каким-то образом приблизят нас к его окончанию... Нет. Нам нужно другое решение", - сказал он. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В сентябре Путин заявил, что санкции в чем-то тормозят Россию, но в то же время стимулируют развитие.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898615040.html
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россия, украина, европа, экономика, олег дерипаска, владимир путин
Россия, Украина, Европа, Экономика, Олег Дерипаска, Владимир Путин
Дерипаска назвал санкции инструментом позапрошлого века

Бизнесмен Дерипаска: санкции являются инструментом позапрошлого века

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссийский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска
Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска считает санкции инструментом позапрошлого века, в нынешнем столетии они неэффективны, российский бизнес, и госструктуры адаптировались к санкционному давлению Запада.
«
"Я всегда сомневался в санкциях - в этом wunderwaffe (чудо-оружие - ред.), как говорили немцы, - использовании финансовой системы в качестве оружия, инструмента для ведения переговоров... Это своего рода инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективен в XXI веке", - заявил миллиардер в интервью изданию Financial Times.
Дерипаска убежден, что частный бизнес в России смог адаптироваться к санкционным условиям, оказался "гибким": он ожидал, что от введения санкций "рухнет" до 30% экономики, однако, по его оценке, экономика пострадала "гораздо меньше".
Бизнесмен также отметил, что с санкциями справляется и российский госсектор, поскольку правительство активно инвестирует в свои предприятия и увеличивает их мощности.
"Сегодня я с удивлением узнал, что на некоторых из их (государственных) заводов зарплата такая же, как зарплата (на предприятиях), которые я основал в том же регионе... У них есть деньги, они будут набирать персонал, они будут конкурировать", - добавил Дерипаска.
Миллиардер также отметил, что санкции не в состоянии остановить конфликт на Украине.
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"Верить в то, что санкции остановят (конфликт)... или каким-то образом приблизят нас к его окончанию... Нет. Нам нужно другое решение", - сказал он.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В сентябре Путин заявил, что санкции в чем-то тормозят Россию, но в то же время стимулируют развитие.
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РоссияУкраинаЕвропаЭкономикаОлег ДерипаскаВладимир Путин
 
 
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