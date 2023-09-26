В парламенте Армении обсудят проект ратификации Римского статута в сентябре
В парламенте Армении рассмотрят проект ратификации Римского статута 28 сентября
Ереван, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении обсудит проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда 28 сентября, сообщается на сайте законодательного органа.
"Двадцать восьмого сентября в 10.00 (9.00 мск) состоится заседание комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам для вынесения заключения по законопроекту " О ратификации Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию".
Посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ в связи учениями Еревана и Вашингтона, запуском ратификации Римского статута МУС и поездкой супруги Пашиняна в Киев.
Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули там. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.