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В парламенте Армении обсудят проект ратификации Римского статута в сентябре - РИА Новости, 26.09.2023
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11:40 26.09.2023 (обновлено: 11:43 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ratifikatsiya-1898674317.html
В парламенте Армении обсудят проект ратификации Римского статута в сентябре
В парламенте Армении обсудят проект ратификации Римского статута в сентябре - РИА Новости, 26.09.2023
В парламенте Армении обсудят проект ратификации Римского статута в сентябре
Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении обсудит проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда 28 сентября,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:40
2023-09-26T11:43
армения
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении обсудит проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда 28 сентября, сообщается на сайте законодательного органа. "Двадцать восьмого сентября в 10.00 (9.00 мск) состоится заседание комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам для вынесения заключения по законопроекту " О ратификации Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию". Посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ в связи учениями Еревана и Вашингтона, запуском ратификации Римского статута МУС и поездкой супруги Пашиняна в Киев. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули там. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.
https://ria.ru/20230926/rossotrudnichestvo-1898617210.html
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армения, в мире, никол пашинян
Армения, В мире, Никол Пашинян
В парламенте Армении обсудят проект ратификации Римского статута в сентябре

В парламенте Армении рассмотрят проект ратификации Римского статута 28 сентября

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван, Армения
Ереван, Армения - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван, Армения. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 сен - РИА Новости. Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении обсудит проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда 28 сентября, сообщается на сайте законодательного органа.
"Двадцать восьмого сентября в 10.00 (9.00 мск) состоится заседание комиссии Национального собрания по государственно-правовым вопросам для вынесения заключения по законопроекту " О ратификации Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.
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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию".
Посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ в связи учениями Еревана и Вашингтона, запуском ратификации Римского статута МУС и поездкой супруги Пашиняна в Киев.
Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули там. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.
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