https://ria.ru/20230926/rasshirenie-1898645774.html
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов - РИА Новости, 26.09.2023
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости противодействия расширению военных союзов, а также выступил за решение споров между странами путем... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:26
2023-09-26T10:26
2023-09-26T10:26
китай
в мире
ван и (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_618dceb465a6fd42d3505770a838030b.jpg
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости противодействия расширению военных союзов, а также выступил за решение споров между странами путем диалога. "Мы должны создать благоприятные условия для обеспечения всеобщей безопасности. Ключевым моментом является необходимость отстаивать концепцию безопасности, основанную на общности, сотрудничестве и устойчивости, решать разногласия и споры между странами путем диалога и консультаций", - сказал Ван И на пресс-конференции, посвященной публикации Белой книги под названием "Совместное создание сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия КНР". Он также заявил о необходимости обращать внимание на разумные озабоченности друг друга в области безопасности. "(Необходимо) противостоять самовольному расширению военных союзов, сужению пространства безопасности других стран", - сказал он. Глава МИД также заявил о необходимости лучше координировать и поддерживать безопасность в традиционных и нетрадиционных областях, ускорить оптимизацию сотрудничества и диалога в таких областях как биобезопасность, сетевая безопасность, безопасность данных, а также безопасность в сфере искусственного интеллекта. Он призвал сотрудничать в сфере предотвращения рисков.
https://ria.ru/20230713/nato-1883992861.html
https://ria.ru/20230815/nato-1890170374.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_129d17dfad01e11d085df09d297ce4dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, ван и (политик)
Китай, В мире, Ван И (политик)
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов
Глава МИД Китая Ван И призвал противодействовать расширению военных союзов
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости противодействия расширению военных союзов, а также выступил за решение споров между странами путем диалога.
"Мы должны создать благоприятные условия для обеспечения всеобщей безопасности. Ключевым моментом является необходимость отстаивать концепцию безопасности, основанную на общности, сотрудничестве и устойчивости, решать разногласия и споры между странами путем диалога и консультаций", - сказал Ван И на пресс-конференции, посвященной публикации Белой книги под названием "Совместное создание сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия КНР".
В Китае предложили назвать НАТО Североатлантической организацией бандитов
Он также заявил о необходимости обращать внимание на разумные озабоченности друг друга в области безопасности.
"(Необходимо) противостоять самовольному расширению военных союзов, сужению пространства безопасности других стран", - сказал он.
Глава МИД также заявил о необходимости лучше координировать и поддерживать безопасность в традиционных и нетрадиционных областях, ускорить оптимизацию сотрудничества и диалога в таких областях как биобезопасность, сетевая безопасность, безопасность данных, а также безопасность в сфере искусственного интеллекта. Он призвал сотрудничать в сфере предотвращения рисков.
Глава Минобороны Белоруссии назвал цель расширения НАТО