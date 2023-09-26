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Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов - РИА Новости, 26.09.2023
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10:26 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/rasshirenie-1898645774.html
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов - РИА Новости, 26.09.2023
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости противодействия расширению военных союзов, а также выступил за решение споров между странами путем... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:26
2023-09-26T10:26
китай
в мире
ван и (политик)
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости противодействия расширению военных союзов, а также выступил за решение споров между странами путем диалога. "Мы должны создать благоприятные условия для обеспечения всеобщей безопасности. Ключевым моментом является необходимость отстаивать концепцию безопасности, основанную на общности, сотрудничестве и устойчивости, решать разногласия и споры между странами путем диалога и консультаций", - сказал Ван И на пресс-конференции, посвященной публикации Белой книги под названием "Совместное создание сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия КНР". Он также заявил о необходимости обращать внимание на разумные озабоченности друг друга в области безопасности. "(Необходимо) противостоять самовольному расширению военных союзов, сужению пространства безопасности других стран", - сказал он. Глава МИД также заявил о необходимости лучше координировать и поддерживать безопасность в традиционных и нетрадиционных областях, ускорить оптимизацию сотрудничества и диалога в таких областях как биобезопасность, сетевая безопасность, безопасность данных, а также безопасность в сфере искусственного интеллекта. Он призвал сотрудничать в сфере предотвращения рисков.
https://ria.ru/20230713/nato-1883992861.html
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китай, в мире, ван и (политик)
Китай, В мире, Ван И (политик)
Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов

Глава МИД Китая Ван И призвал противодействовать расширению военных союзов

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости противодействия расширению военных союзов, а также выступил за решение споров между странами путем диалога.
"Мы должны создать благоприятные условия для обеспечения всеобщей безопасности. Ключевым моментом является необходимость отстаивать концепцию безопасности, основанную на общности, сотрудничестве и устойчивости, решать разногласия и споры между странами путем диалога и консультаций", - сказал Ван И на пресс-конференции, посвященной публикации Белой книги под названием "Совместное создание сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия КНР".
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Он также заявил о необходимости обращать внимание на разумные озабоченности друг друга в области безопасности.
"(Необходимо) противостоять самовольному расширению военных союзов, сужению пространства безопасности других стран", - сказал он.
Глава МИД также заявил о необходимости лучше координировать и поддерживать безопасность в традиционных и нетрадиционных областях, ускорить оптимизацию сотрудничества и диалога в таких областях как биобезопасность, сетевая безопасность, безопасность данных, а также безопасность в сфере искусственного интеллекта. Он призвал сотрудничать в сфере предотвращения рисков.
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