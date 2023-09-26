https://ria.ru/20230926/rasshirenie-1898645774.html

Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов

Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов - РИА Новости, 26.09.2023

Глава МИД Китая выступил против расширения военных союзов

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости противодействия расширению военных союзов, а также выступил за решение споров между странами путем... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:26

2023-09-26T10:26

2023-09-26T10:26

китай

в мире

ван и (политик)

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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил о необходимости противодействия расширению военных союзов, а также выступил за решение споров между странами путем диалога. "Мы должны создать благоприятные условия для обеспечения всеобщей безопасности. Ключевым моментом является необходимость отстаивать концепцию безопасности, основанную на общности, сотрудничестве и устойчивости, решать разногласия и споры между странами путем диалога и консультаций", - сказал Ван И на пресс-конференции, посвященной публикации Белой книги под названием "Совместное создание сообщества единой судьбы человечества: инициативы и действия КНР". Он также заявил о необходимости обращать внимание на разумные озабоченности друг друга в области безопасности. "(Необходимо) противостоять самовольному расширению военных союзов, сужению пространства безопасности других стран", - сказал он. Глава МИД также заявил о необходимости лучше координировать и поддерживать безопасность в традиционных и нетрадиционных областях, ускорить оптимизацию сотрудничества и диалога в таких областях как биобезопасность, сетевая безопасность, безопасность данных, а также безопасность в сфере искусственного интеллекта. Он призвал сотрудничать в сфере предотвращения рисков.

https://ria.ru/20230713/nato-1883992861.html

https://ria.ru/20230815/nato-1890170374.html

китай

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китай, в мире, ван и (политик)