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Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ
Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2023
Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ
Киев запросил у Запада крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для стратегических бомбардировщиков, которых нет у ВСУ, а получить их вряд ли... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:50
2023-09-26T12:50
2023-09-26T15:02
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев запросил у Запада крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для стратегических бомбардировщиков, которых нет у ВСУ, а получить их вряд ли возможно, пишет журнал Economist.Издание приводит слова источника в Генштабе ВСУ, который заявил, что Киев хочет иметь в распоряжении "аналоги русских "Калибров" и Х-101", отметив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты трудно перехватывать.Российская ракета Х-101 относится к классу авиационных крылатых ракет большой дальности и способна наносить удары на расстоянии до 5,5 тысячи километров. На Западе, откуда Украина получает военную помощь, аналогом Х-101 можно назвать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты. Такое оружие запускают только со стратегических бомбардировщиков B-52. Очевидно, что Вашингтон не может предоставить Киеву авиакомплексы стратегического класса, указано в публикации.Другой аналог Х-101 — авиаракета AGM-129, но ее также может носить только B-52. По данным западной прессы, ее сняли с вооружения и с высокой вероятностью все подобные ракеты уже утилизировали.Аналогом российской ракеты "Калибр" можно назвать американскую крылатую ракету морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk. Для ее запуска используют установки Mk 41 на кораблях или применяют в наземной системе ПРО США Aegis Ashore. Маловероятно, что Вашингтон будет готов передать Украине подобные системы вооружений. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подлодок, которых у Киева также нет.
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
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украина, b-52, сша, в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, B-52, США, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ
Economist: Украина запросила у Запада крылатые ракеты для бомбардировщиков