Рейтинг@Mail.ru
Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 26.09.2023 (обновлено: 15:02 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/rakety-1898696135.html
Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ
Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ - РИА Новости, 26.09.2023
Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ
Киев запросил у Запада крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для стратегических бомбардировщиков, которых нет у ВСУ, а получить их вряд ли... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:50
2023-09-26T15:02
специальная военная операция на украине
украина
b-52
сша
в мире
киев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdce82436abf22ae1560d8a6758b2061.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев запросил у Запада крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для стратегических бомбардировщиков, которых нет у ВСУ, а получить их вряд ли возможно, пишет журнал Economist.Издание приводит слова источника в Генштабе ВСУ, который заявил, что Киев хочет иметь в распоряжении "аналоги русских "Калибров" и Х-101", отметив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты трудно перехватывать.Российская ракета Х-101 относится к классу авиационных крылатых ракет большой дальности и способна наносить удары на расстоянии до 5,5 тысячи километров. На Западе, откуда Украина получает военную помощь, аналогом Х-101 можно назвать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты. Такое оружие запускают только со стратегических бомбардировщиков B-52. Очевидно, что Вашингтон не может предоставить Киеву авиакомплексы стратегического класса, указано в публикации.Другой аналог Х-101 — авиаракета AGM-129, но ее также может носить только B-52. По данным западной прессы, ее сняли с вооружения и с высокой вероятностью все подобные ракеты уже утилизировали.Аналогом российской ракеты "Калибр" можно назвать американскую крылатую ракету морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk. Для ее запуска используют установки Mk 41 на кораблях или применяют в наземной системе ПРО США Aegis Ashore. Маловероятно, что Вашингтон будет готов передать Украине подобные системы вооружений. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подлодок, которых у Киева также нет.
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_68abaa6eb6fcebf8ad6951b52e7de35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, b-52, сша, в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, B-52, США, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Украина хочет получить аналоги русских "Калибров" и Х-101, пишут СМИ

Economist: Украина запросила у Запада крылатые ракеты для бомбардировщиков

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Киев запросил у Запада крылатые ракеты большой дальности, предназначенные для стратегических бомбардировщиков, которых нет у ВСУ, а получить их вряд ли возможно, пишет журнал Economist.
Издание приводит слова источника в Генштабе ВСУ, который заявил, что Киев хочет иметь в распоряжении "аналоги русских "Калибров" и Х-101", отметив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты трудно перехватывать.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева
08:00
Российская ракета Х-101 относится к классу авиационных крылатых ракет большой дальности и способна наносить удары на расстоянии до 5,5 тысячи километров. На Западе, откуда Украина получает военную помощь, аналогом Х-101 можно назвать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты.
Такое оружие запускают только со стратегических бомбардировщиков B-52. Очевидно, что Вашингтон не может предоставить Киеву авиакомплексы стратегического класса, указано в публикации.
Другой аналог Х-101 — авиаракета AGM-129, но ее также может носить только B-52. По данным западной прессы, ее сняли с вооружения и с высокой вероятностью все подобные ракеты уже утилизировали.
Аналогом российской ракеты "Калибр" можно назвать американскую крылатую ракету морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk. Для ее запуска используют установки Mk 41 на кораблях или применяют в наземной системе ПРО США Aegis Ashore. Маловероятно, что Вашингтон будет готов передать Украине подобные системы вооружений. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подлодок, которых у Киева также нет.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
США отправляют на Украину убийственную помощь
22 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаB-52СШАВ миреКиевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала