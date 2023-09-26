Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой
Водэ: МО Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты через республику
© Фото очевидцаБлокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
© Фото очевидца
Блокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Минобороны Молдавии не подтверждает, что через республику пролетела ракета, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале.
Ранее сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По его словам, они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в 10 километрах от Тирасполя. На место происшествия выезжали военные наблюдатели миротворцев. Беляков добавил, что боевой элемент ракеты изъят с места. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что речь идет о Приднестровье, и официальные учреждения Кишинева не могут провести расследование на неподконтрольной им территории.
"В этом вопросе много неизвестного. В минобороны не подтверждают факт прохождения через национальное воздушное пространство неопознанных объектов. Представитель Кишинева в объединенной контрольной комиссии направит вопросы специалистам, чтобы мы узнали подробности", - написал Водэ.
Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.