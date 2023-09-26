https://ria.ru/20230926/raketa-1898821223.html

Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой

Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой - РИА Новости, 26.09.2023

Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой

Минобороны Молдавии не подтверждает, что через республику пролетела ракета, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:04

2023-09-26T20:04

2023-09-26T20:04

в мире

кишинев

молдавия

олег беляков

майя санду

тирасполь

зрк с-300

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Минобороны Молдавии не подтверждает, что через республику пролетела ракета, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале. Ранее сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По его словам, они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в 10 километрах от Тирасполя. На место происшествия выезжали военные наблюдатели миротворцев. Беляков добавил, что боевой элемент ракеты изъят с места. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что речь идет о Приднестровье, и официальные учреждения Кишинева не могут провести расследование на неподконтрольной им территории. "В этом вопросе много неизвестного. В минобороны не подтверждают факт прохождения через национальное воздушное пространство неопознанных объектов. Представитель Кишинева в объединенной контрольной комиссии направит вопросы специалистам, чтобы мы узнали подробности", - написал Водэ. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230925/raketa-1898470494.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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тирасполь

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в мире, кишинев, молдавия, олег беляков, майя санду, тирасполь, зрк с-300