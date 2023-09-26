Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/raketa-1898821223.html
Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой
Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой - РИА Новости, 26.09.2023
Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой
Минобороны Молдавии не подтверждает, что через республику пролетела ракета, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:04
2023-09-26T20:04
в мире
кишинев
молдавия
олег беляков
майя санду
тирасполь
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898444108_0:91:854:571_1920x0_80_0_0_5f591f34e392a4899edbac38241d925d.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Минобороны Молдавии не подтверждает, что через республику пролетела ракета, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале. Ранее сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По его словам, они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в 10 километрах от Тирасполя. На место происшествия выезжали военные наблюдатели миротворцев. Беляков добавил, что боевой элемент ракеты изъят с места. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что речь идет о Приднестровье, и официальные учреждения Кишинева не могут провести расследование на неподконтрольной им территории. "В этом вопросе много неизвестного. В минобороны не подтверждают факт прохождения через национальное воздушное пространство неопознанных объектов. Представитель Кишинева в объединенной контрольной комиссии направит вопросы специалистам, чтобы мы узнали подробности", - написал Водэ. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230925/raketa-1898470494.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
кишинев
молдавия
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898444108_0:11:854:652_1920x0_80_0_0_ed800388e3b255158a69a37fe0277790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, олег беляков, майя санду, тирасполь, зрк с-300
В мире, Кишинев, Молдавия, Олег Беляков, Майя Санду, Тирасполь, ЗРК С-300
Минобороны Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты над республикой

Водэ: МО Молдавии не подтвердило данные о пролете ракеты через республику

© Фото очевидцаБлокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
Блокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
© Фото очевидца
Блокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. Минобороны Молдавии не подтверждает, что через республику пролетела ракета, заявил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ в своем Telegram-канале.
Ранее сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков заявил, что обнаружены обломки ракеты ПВО С-300. По его словам, они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в 10 километрах от Тирасполя. На место происшествия выезжали военные наблюдатели миротворцев. Беляков добавил, что боевой элемент ракеты изъят с места. Президент Молдавии Майя Санду говорила, что речь идет о Приднестровье, и официальные учреждения Кишинева не могут провести расследование на неподконтрольной им территории.
Блокпост в районе обнаружения обломков ракеты С-300 в Кицканах
Саперы изучили найденные в Приднестровье обломки ракеты
25 сентября, 12:43
"В этом вопросе много неизвестного. В минобороны не подтверждают факт прохождения через национальное воздушное пространство неопознанных объектов. Представитель Кишинева в объединенной контрольной комиссии направит вопросы специалистам, чтобы мы узнали подробности", - написал Водэ.
Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят представители Молдавии, Приднестровья и России. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. В этом году исполнился 31 год с начала миротворческой операции в Приднестровье.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
 
В миреКишиневМолдавияОлег БеляковМайя СандуТираспольЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала