https://ria.ru/20230926/raboty-1898746456.html

В Челябинской области выполнили уже 80 процентов дорожных работ в 2023 году

В Челябинской области выполнили уже 80 процентов дорожных работ в 2023 году - РИА Новости, 26.09.2023

В Челябинской области выполнили уже 80 процентов дорожных работ в 2023 году

Уже 80% от общего объема дорожных работ выполнили в Челябинской области в 2023 году, всего планируется построить и отремонтировать 800 километров дорог, сообщил РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:20

2023-09-26T15:20

2023-09-26T15:20

челябинская область

челябинская область

челябинск

магнитогорск

алексей текслер

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 сен – РИА Новости. Уже 80% от общего объема дорожных работ выполнили в Челябинской области в 2023 году, всего планируется построить и отремонтировать 800 километров дорог, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Глава региона напомнил, что ранее сообщал о проекте "Дорожный рывок" в Челябинске, который "касается всей нашей области, каждого муниципалитета". "Вновь повторюсь - цифры рекордные. В 2023 году всего отремонтируем 800 километров дорог, из которых 710 - региональные и муниципальные дороги. Выделяем значительные средства из областного бюджета, очень помогает нацпроект "Безопасные качественные дороги"… В целом на сегодня выполнено 80% от общего объема работ. Приоритет для дорожных служб понятен - сроки и высокое качество. За этим всегда следим", - написал Текслер в своем Telegram-канале. Он уточнил, что меняется не только дорожное покрытие, но и строятся полностью новые дороги там, где они больше всего нужны. "Таких дорог у нас в этом году 80 километров. Где-то переводим дороги из щебня в асфальт, например, от Верхнего Уфалея до границы со Свердловской областью, Рождественка – Мордвиновка в Увельском районе и другие", - добавил Текслер. Глава региона отметил, что дополнительно добавлены средства муниципалитетам - тем, где есть проблемы и готовность своевременно выполнить ремонтные работы. "Например, Копейск, Миасс, Златоуст, Касли, Озерск, Аша. Большой объем ремонтов в Магнитогорске. И напомню, что с 2019 года у нас все без исключения города и районы получают средства на дорожный ремонт", - пояснил он. По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, на дорогах Челябинской области завершается укладка 132 километров выравнивающего слоя, эти работы проводятся в рамках проекта "Дорожный рывок" и предусмотрены госконтрактами на содержание дорожной сети на всей территории региона. Кроме того, как уточняет миндор, в регионе уже в этом году завершаются работы на некоторых дорожных объектах нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сдача которых была запланирована на 2024 год. Это стало возможно благодаря казначейским кредитам на опережающее финансирование инфраструктурных объектов. По словам министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева, на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" регион получил дополнительно 1,94 миллиарда рублей. "Благодаря этим средствам в рамках нацпроекта проводятся работы сверх плана на дорогах местного и регионального значения", - цитирует пресс-служба миндора слова Нечаева. Так, в списке дорог Челябинской области, где будет реализован механизм инфраструктурного меню, 28 объектов нацпроекта, среди них региональные трассы и местные дороги крупных областных агломераций - Челябинска и Магнитогорска, поясняется в сообщении. Ранее руководитель Росавтодора Роман Новиков отмечал, говоря о ключевых аспектах реализации дорожной деятельности по итогам восьми месяцев 2023 года, что исполнение бюджета составило 543,7 миллиарда рублей - это 66,7% от общего объема. "С начала 2023 года уже построено и реконструировано 52,3 километра дорог федерального значения. Отремонтировано, в том числе капитально, 1 184 километра дорог федерального значения. К нормативу приведем 76% улично-дорожной сети в городских агломерациях и 70% опорной сети. С января по август 2023 года в рамках софинансирования субъектам доведено 223,3 миллиарда рублей. Уже введены в эксплуатацию более 5,1 тысячи километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения — это 20% от планового показателя на 2023 год. Все задачи, стоящие на 2023 год, мы обязательно выполним", - цитирует пресс-служба Росавтодора слова Новикова.

https://ria.ru/20230919/forum-1897265603.html

https://ria.ru/20230901/spetsoperatsiya-1893711546.html

https://ria.ru/20230906/teksler-1894484897.html

челябинская область

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магнитогорск

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челябинская область, челябинск, магнитогорск, алексей текслер, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), федеральное дорожное агентство (росавтодор)