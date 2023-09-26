https://ria.ru/20230926/putin-1898706836.html

Путин проведет встречу с ректором РАНХиГС

Путин проведет встречу с ректором РАНХиГС - РИА Новости, 26.09.2023

Путин проведет встречу с ректором РАНХиГС

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:17

2023-09-26T13:17

2023-09-26T13:17

россия

владимир путин

алексей комиссаров

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России и генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей" Алексеем Комиссаровым, президент традиционно уделяет большое внимание вопросам повышения квалификации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня (президент – ред.) работает в Кремле, у него достаточно скоро уже будет на встрече ректор РАНХиГС, и он же гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" - такая многоступенчатая платформа по повышению квалификации, обучению, подготовке, развитию, и молодежи, и будущих управленцев, и так далее. Ну и РАНХиГС - одно из крупнейших учебных заведений в нашей стране, поэтому традиционно, вопросам развития вот этих лифтов по обучению, по повышению квалификации Путин придает последние годы особое значение. Поэтому сегодня состоится разговор с Алексеем Комиссаровым", - сказал Песков журналистам.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, алексей комиссаров, дмитрий песков, политика