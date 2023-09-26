https://ria.ru/20230926/putin-1898706836.html
Путин проведет встречу с ректором РАНХиГС
Путин проведет встречу с ректором РАНХиГС - РИА Новости, 26.09.2023
Путин проведет встречу с ректором РАНХиГС
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:17
2023-09-26T13:17
2023-09-26T13:17
россия
владимир путин
алексей комиссаров
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России и генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей" Алексеем Комиссаровым, президент традиционно уделяет большое внимание вопросам повышения квалификации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня (президент – ред.) работает в Кремле, у него достаточно скоро уже будет на встрече ректор РАНХиГС, и он же гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" - такая многоступенчатая платформа по повышению квалификации, обучению, подготовке, развитию, и молодежи, и будущих управленцев, и так далее. Ну и РАНХиГС - одно из крупнейших учебных заведений в нашей стране, поэтому традиционно, вопросам развития вот этих лифтов по обучению, по повышению квалификации Путин придает последние годы особое значение. Поэтому сегодня состоится разговор с Алексеем Комиссаровым", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, алексей комиссаров, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров, Дмитрий Песков, Политика
Путин проведет встречу с ректором РАНХиГС
Песков: Путин во вторник встретится с ректором РАНХиГС Комиссаровым
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России и генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей" Алексеем Комиссаровым, президент традиционно уделяет большое внимание вопросам повышения квалификации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня (президент – ред.) работает в Кремле, у него достаточно скоро уже будет на встрече ректор РАНХиГС, и он же гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" - такая многоступенчатая платформа по повышению квалификации, обучению, подготовке, развитию, и молодежи, и будущих управленцев, и так далее. Ну и РАНХиГС - одно из крупнейших учебных заведений в нашей стране, поэтому традиционно, вопросам развития вот этих лифтов по обучению, по повышению квалификации Путин придает последние годы особое значение. Поэтому сегодня состоится разговор с Алексеем Комиссаровым", - сказал Песков журналистам.