https://ria.ru/20230926/puteshestviya-1898696289.html
В РСТ рассказали, когда выгоднее всего бронировать зимние туры за рубеж
В РСТ рассказали, когда выгоднее всего бронировать зимние туры за рубеж - РИА Новости, 26.09.2023
В РСТ рассказали, когда выгоднее всего бронировать зимние туры за рубеж
Зимние путевки за границу стоит бронировать уже сейчас, сообщают в Российском союзе туриндустрии. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:08
2023-09-26T13:08
2023-09-26T13:08
туризм
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
новый год
туристы
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дмитрий горин
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Зимние путевки за границу стоит бронировать уже сейчас, сообщают в Российском союзе туриндустрии."В октябре заканчивается акция раннего бронирования по зарубежным странам, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам. Дальше они начнут дорожать, так как для большинства дальних направлений зима — высокий сезон", — пояснил вице-президент союза Дмитрий Горин. Кроме того, он отметил, что сейчас активно начали путешествовать китайские туристы и "возможны проблемы с местами". Также цена зимней поездки будет зависеть от курса валют. "Мы не знаем, каким он будет завтра, а тем более к Новому году. Если в прошлом году за тур стоимостью тысячу долларов надо было отдать 60 тысяч рублей, то сейчас — 95-105 тысяч. В целом, в зависимости от страны, повышение стоимости путевки летом составило от десяти до 30 процентов. Это, в том числе, вызвано инфляцией во многих странах", — сказал Горин. Еще один фактор роста цен на авиабилеты — увеличение стоимости керосина на российском рынке примерно на 40-45 процентов. "Пакетные туры не выросли в цене в такой же пропорции, потому что у операторов есть специальные цены от гостиниц и авиакомпаний. Поэтому раннее бронирование поездки у турфирм оказывается очень выгодным", — добавил эксперт. При этом Горин порекомендовал не лететь на зимние каникулы 30 декабря, так как "это будет очень дорого". "Надо отправляться пораньше, лучше всего 15-20 декабря, в этот период цены бывают очень хорошими. Совсем идеальный вариант — лететь 9 января, на эту дату стоимость отдыха будет, скорее всего, вдвое ниже предновогодней", — советует эксперт.В РСТ отметили, что сейчас россияне бронируют зарубежные туры не ранее чем за две-три недели. Это вызвано общей нестабильностью и скачками курсов валюты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), новый год, туристы, отдых, дмитрий горин
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Новый год, туристы, Отдых, Дмитрий Горин
В РСТ рассказали, когда выгоднее всего бронировать зимние туры за рубеж
В РСТ рассказали, что зимние туры за рубеж выгоднее всего бронировать в сентябре
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Зимние путевки за границу стоит бронировать уже сейчас, сообщают в Российском союзе туриндустрии.
"В октябре заканчивается акция раннего бронирования по зарубежным странам, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам. Дальше они начнут дорожать, так как для большинства дальних направлений зима — высокий сезон", — пояснил вице-президент союза Дмитрий Горин
.
Кроме того, он отметил, что сейчас активно начали путешествовать китайские туристы и "возможны проблемы с местами".
Также цена зимней поездки будет зависеть от курса валют. "Мы не знаем, каким он будет завтра, а тем более к Новому году. Если в прошлом году за тур стоимостью тысячу долларов надо было отдать 60 тысяч рублей, то сейчас — 95-105 тысяч. В целом, в зависимости от страны, повышение стоимости путевки летом составило от десяти до 30 процентов. Это, в том числе, вызвано инфляцией во многих странах", — сказал Горин.
Еще один фактор роста цен на авиабилеты — увеличение стоимости керосина на российском рынке примерно на 40-45 процентов. "Пакетные туры не выросли в цене в такой же пропорции, потому что у операторов есть специальные цены от гостиниц и авиакомпаний. Поэтому раннее бронирование поездки у турфирм оказывается очень выгодным", — добавил эксперт.
При этом Горин порекомендовал не лететь на зимние каникулы 30 декабря, так как "это будет очень дорого". "Надо отправляться пораньше, лучше всего 15-20 декабря, в этот период цены бывают очень хорошими. Совсем идеальный вариант — лететь 9 января, на эту дату стоимость отдыха будет, скорее всего, вдвое ниже предновогодней", — советует эксперт.
В РСТ отметили, что сейчас россияне бронируют зарубежные туры не ранее чем за две-три недели. Это вызвано общей нестабильностью и скачками курсов валюты.
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