https://ria.ru/20230926/puteshestviya-1898696289.html

В РСТ рассказали, когда выгоднее всего бронировать зимние туры за рубеж

В РСТ рассказали, когда выгоднее всего бронировать зимние туры за рубеж - РИА Новости, 26.09.2023

В РСТ рассказали, когда выгоднее всего бронировать зимние туры за рубеж

Зимние путевки за границу стоит бронировать уже сейчас, сообщают в Российском союзе туриндустрии. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:08

2023-09-26T13:08

2023-09-26T13:08

туризм

туризм

новости - туризм

российский союз туриндустрии (рст)

новый год

туристы

отдых

дмитрий горин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156068/73/1560687310_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_926afc2033560fb8e0a84def1a3c3064.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Зимние путевки за границу стоит бронировать уже сейчас, сообщают в Российском союзе туриндустрии."В октябре заканчивается акция раннего бронирования по зарубежным странам, и лучше поторопиться, чтобы приобрести туры по действующим пока выгодным ценам. Дальше они начнут дорожать, так как для большинства дальних направлений зима — высокий сезон", — пояснил вице-президент союза Дмитрий Горин. Кроме того, он отметил, что сейчас активно начали путешествовать китайские туристы и "возможны проблемы с местами". Также цена зимней поездки будет зависеть от курса валют. "Мы не знаем, каким он будет завтра, а тем более к Новому году. Если в прошлом году за тур стоимостью тысячу долларов надо было отдать 60 тысяч рублей, то сейчас — 95-105 тысяч. В целом, в зависимости от страны, повышение стоимости путевки летом составило от десяти до 30 процентов. Это, в том числе, вызвано инфляцией во многих странах", — сказал Горин. Еще один фактор роста цен на авиабилеты — увеличение стоимости керосина на российском рынке примерно на 40-45 процентов. "Пакетные туры не выросли в цене в такой же пропорции, потому что у операторов есть специальные цены от гостиниц и авиакомпаний. Поэтому раннее бронирование поездки у турфирм оказывается очень выгодным", — добавил эксперт. При этом Горин порекомендовал не лететь на зимние каникулы 30 декабря, так как "это будет очень дорого". "Надо отправляться пораньше, лучше всего 15-20 декабря, в этот период цены бывают очень хорошими. Совсем идеальный вариант — лететь 9 января, на эту дату стоимость отдыха будет, скорее всего, вдвое ниже предновогодней", — советует эксперт.В РСТ отметили, что сейчас россияне бронируют зарубежные туры не ранее чем за две-три недели. Это вызвано общей нестабильностью и скачками курсов валюты.

https://ria.ru/20230926/zaprety-1898556888.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), новый год, туристы, отдых, дмитрий горин