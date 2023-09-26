https://ria.ru/20230926/prestupnost-1898786089.html

В Вологодской области снизилась подростковая преступность

В Вологодской области снизилась подростковая преступность - РИА Новости, 26.09.2023

В Вологодской области снизилась подростковая преступность

В Вологодской области подростковая преступность снизилась до 2,7% от всех зарегистрированных преступлений, что вдвое меньше показателя 2019 года, когда она... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:28

2023-09-26T17:28

2023-09-26T17:28

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 26 сен - РИА Новости. В Вологодской области подростковая преступность снизилась до 2,7% от всех зарегистрированных преступлений, что вдвое меньше показателя 2019 года, когда она составляла 6,5%, сообщила пресс-служба правительства области. Такие данные привели на совещании по обеспечению правопорядка под председательством главы региона Олега Кувшинникова. "Позитивной динамики удалось добиться благодаря комплексному подходу к занятости подростков. Подростки уже сейчас с удовольствием участвуют в кружках, секциях, внеурочных занятиях, в том числе тех, что работают по нацпроекту "Образование",- прокомментировал статистику глава региона. По данным пресс-службы, в кружках и секциях региона занимаются 90,5% детей, что выше среднероссийского показателя в 79%. Этого удалось достичь, в том числе благодаря участию Вологодской области в мероприятиях нацпроекта "Образование": открытию кванториумов, "IT-кубов" и пришкольных центров образования "Точки роста", отмечается в пресс-релизе. В следующем году планируется открыть еще 2349 мест в кружках, секциях, спортклубах и театрах при школах, где дети находятся практически целый день. К концу 2024 года количество вновь созданных кванториумов, IT-клубов и "Точек роста" достигнет 180.

https://ria.ru/20230919/vologodchina-1897169273.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников