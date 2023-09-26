https://ria.ru/20230926/prestupnost-1898786089.html
В Вологодской области снизилась подростковая преступность
В Вологодской области снизилась подростковая преступность - РИА Новости, 26.09.2023
В Вологодской области снизилась подростковая преступность
В Вологодской области подростковая преступность снизилась до 2,7% от всех зарегистрированных преступлений, что вдвое меньше показателя 2019 года, когда она... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:28
2023-09-26T17:28
2023-09-26T17:28
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 26 сен - РИА Новости. В Вологодской области подростковая преступность снизилась до 2,7% от всех зарегистрированных преступлений, что вдвое меньше показателя 2019 года, когда она составляла 6,5%, сообщила пресс-служба правительства области. Такие данные привели на совещании по обеспечению правопорядка под председательством главы региона Олега Кувшинникова. "Позитивной динамики удалось добиться благодаря комплексному подходу к занятости подростков. Подростки уже сейчас с удовольствием участвуют в кружках, секциях, внеурочных занятиях, в том числе тех, что работают по нацпроекту "Образование",- прокомментировал статистику глава региона. По данным пресс-службы, в кружках и секциях региона занимаются 90,5% детей, что выше среднероссийского показателя в 79%. Этого удалось достичь, в том числе благодаря участию Вологодской области в мероприятиях нацпроекта "Образование": открытию кванториумов, "IT-кубов" и пришкольных центров образования "Точки роста", отмечается в пресс-релизе. В следующем году планируется открыть еще 2349 мест в кружках, секциях, спортклубах и театрах при школах, где дети находятся практически целый день. К концу 2024 года количество вновь созданных кванториумов, IT-клубов и "Точек роста" достигнет 180.
https://ria.ru/20230919/vologodchina-1897169273.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников
ВОЛОГДА, 26 сен - РИА Новости. В Вологодской области подростковая преступность снизилась до 2,7% от всех зарегистрированных преступлений, что вдвое меньше показателя 2019 года, когда она составляла 6,5%, сообщила пресс-служба правительства области.
Такие данные привели на совещании по обеспечению правопорядка под председательством главы региона Олега Кувшинникова
.
"Позитивной динамики удалось добиться благодаря комплексному подходу к занятости подростков. Подростки уже сейчас с удовольствием участвуют в кружках, секциях, внеурочных занятиях, в том числе тех, что работают по нацпроекту "Образование",- прокомментировал статистику глава региона.
По данным пресс-службы, в кружках и секциях региона занимаются 90,5% детей, что выше среднероссийского показателя в 79%. Этого удалось достичь, в том числе благодаря участию Вологодской области в мероприятиях нацпроекта "Образование": открытию кванториумов, "IT-кубов" и пришкольных центров образования "Точки роста", отмечается в пресс-релизе.
В следующем году планируется открыть еще 2349 мест в кружках, секциях, спортклубах и театрах при школах, где дети находятся практически целый день. К концу 2024 года количество вновь созданных кванториумов, IT-клубов и "Точек роста" достигнет 180.
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