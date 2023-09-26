https://ria.ru/20230926/pozitsii-1898647236.html

Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска

Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска - РИА Новости, 26.09.2023

Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска

Российские Вооруженные силы улучшили позиции на северном фланге Артемовска, есть продвижение в направлении Орехово-Васильевки и Берховки, сообщил во вторник... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:33

2023-09-26T10:33

2023-09-26T10:52

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы улучшили позиции на северном фланге Артемовска, есть продвижение в направлении Орехово-Васильевки и Берховки, сообщил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По северному флангу (Артемовска) у подразделений Вооруженных сил РФ есть улучшение позиций, там теперь важно это удержать, противник пытается ситуацию вернуть вспять… Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера… Но я думаю, это не последние сюрпризы от наших ребят", - сказал Пушилин.Он уточнил, что речь идёт о продвижении в направлении двух населенных пунктов."Оревохо-Васильевка и Берховка - два направления, это северный фланг", - сказал он, в ответ на уточняющий вопрос, продвинулись ли и закрепились ли в этих населенных пунктах российские подразделения.Что касается самого Артемовска, отметил Пушилин, есть необходимость в консервации зданий гражданской инфраструктуры для их сохранения, нужно провести дополнительные обследования, но постоянные украинские обстрелы города пока не позволяют начать эту работу.

https://ria.ru/20230919/podgotovka-1897031813.html

артемовск

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артемовск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность