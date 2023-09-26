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Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 26.09.2023 (обновлено: 10:52 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/pozitsii-1898647236.html
Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска
Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска - РИА Новости, 26.09.2023
Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска
Российские Вооруженные силы улучшили позиции на северном фланге Артемовска, есть продвижение в направлении Орехово-Васильевки и Берховки, сообщил во вторник... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:33
2023-09-26T10:52
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы улучшили позиции на северном фланге Артемовска, есть продвижение в направлении Орехово-Васильевки и Берховки, сообщил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По северному флангу (Артемовска) у подразделений Вооруженных сил РФ есть улучшение позиций, там теперь важно это удержать, противник пытается ситуацию вернуть вспять… Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера… Но я думаю, это не последние сюрпризы от наших ребят", - сказал Пушилин.Он уточнил, что речь идёт о продвижении в направлении двух населенных пунктов."Оревохо-Васильевка и Берховка - два направления, это северный фланг", - сказал он, в ответ на уточняющий вопрос, продвинулись ли и закрепились ли в этих населенных пунктах российские подразделения.Что касается самого Артемовска, отметил Пушилин, есть необходимость в консервации зданий гражданской инфраструктуры для их сохранения, нужно провести дополнительные обследования, но постоянные украинские обстрелы города пока не позволяют начать эту работу.
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артемовск, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артемовска

Пушилин: ВС России продвинулись и закрепились в Орехово-Васильевке и Берховке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Артемовском направлении
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Военнослужащий ВС РФ на Артемовском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские Вооруженные силы улучшили позиции на северном фланге Артемовска, есть продвижение в направлении Орехово-Васильевки и Берховки, сообщил во вторник глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«
"По северному флангу (Артемовска) у подразделений Вооруженных сил РФ есть улучшение позиций, там теперь важно это удержать, противник пытается ситуацию вернуть вспять… Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера… Но я думаю, это не последние сюрпризы от наших ребят", - сказал Пушилин.
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Он уточнил, что речь идёт о продвижении в направлении двух населенных пунктов.
«
"Оревохо-Васильевка и Берховка - два направления, это северный фланг", - сказал он, в ответ на уточняющий вопрос, продвинулись ли и закрепились ли в этих населенных пунктах российские подразделения.
Что касается самого Артемовска, отметил Пушилин, есть необходимость в консервации зданий гражданской инфраструктуры для их сохранения, нужно провести дополнительные обследования, но постоянные украинские обстрелы города пока не позволяют начать эту работу.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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