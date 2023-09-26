https://ria.ru/20230926/pozhary-1898628104.html
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за сутки потушили 48 природных пожаров - РИА Новости, 26.09.2023
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за сутки потушили 48 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:46
2023-09-26T08:46
2023-09-26T08:46
происшествия
свердловская область
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095240_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_5925c79c255d01cb050599edd10dc90c.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.09.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 574 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 26 сентября в стране действовало 44 лесных пожара на площади 506 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 22 пожара на площади 311 гектаров.
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893343524.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60e27801b88e85c09b1f2e5ce99908cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 48 природных пожаров в России