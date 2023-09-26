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В России за сутки потушили 48 природных пожаров - РИА Новости, 26.09.2023
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08:46 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/pozhary-1898628104.html
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за сутки потушили 48 природных пожаров - РИА Новости, 26.09.2023
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
В России за сутки потушили 48 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:46
2023-09-26T08:46
происшествия
свердловская область
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.09.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 574 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 26 сентября в стране действовало 44 лесных пожара на площади 506 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 22 пожара на площади 311 гектаров.
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происшествия, свердловская область, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 48 природных пожаров

Лесопожарные службы за сутки потушили 48 природных пожаров в России

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В России за сутки потушили 48 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.09.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 48 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 574 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 26 сентября в стране действовало 44 лесных пожара на площади 506 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 22 пожара на площади 311 гектаров.
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