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В Уфе загорелось здание хлебокомбината - РИА Новости, 26.09.2023
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02:58 26.09.2023 (обновлено: 03:21 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/pozhar-1898614141.html
В Уфе загорелось здание хлебокомбината
В Уфе загорелось здание хлебокомбината - РИА Новости, 26.09.2023
В Уфе загорелось здание хлебокомбината
Хлебокомбинат загорелся в Уфе, обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров, по предварительной информации, один человек пострадал,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:58
2023-09-26T03:21
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Хлебокомбинат загорелся в Уфе, обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров, по предварительной информации, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Уфе горит хлебокомбинат на площади 60 квадратных метров. Обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров. Возгорание произошло на техническом этаже здания. По предварительной информации, один пострадавший, доставлен в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении задействованы 32 человека и 15 единиц техники.Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован.
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уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Уфе загорелось здание хлебокомбината

В Уфе загорелось здание хлебокомбината на площади 200 квадратных метров

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Хлебокомбинат загорелся в Уфе, обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров, по предварительной информации, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Уфе горит хлебокомбинат на площади 60 квадратных метров. Обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров. Возгорание произошло на техническом этаже здания. По предварительной информации, один пострадавший, доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении задействованы 32 человека и 15 единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован.
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УфаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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