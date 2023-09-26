https://ria.ru/20230926/pozhar-1898614141.html

В Уфе загорелось здание хлебокомбината

В Уфе загорелось здание хлебокомбината - РИА Новости, 26.09.2023

В Уфе загорелось здание хлебокомбината

Хлебокомбинат загорелся в Уфе, обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров, по предварительной информации, один человек пострадал,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:58

2023-09-26T02:58

2023-09-26T03:21

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Хлебокомбинат загорелся в Уфе, обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров, по предварительной информации, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Уфе горит хлебокомбинат на площади 60 квадратных метров. Обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров. Возгорание произошло на техническом этаже здания. По предварительной информации, один пострадавший, доставлен в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении задействованы 32 человека и 15 единиц техники.Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован.

https://ria.ru/20230923/pozhar-1898214543.html

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия