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В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры
В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2023
В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:43
2023-09-26T08:43
2023-09-26T08:43
специальная военная операция на украине
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черкасская область
украина
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале. Минувшей ночью в ряде регионов Украины, в том числе Черкасской области, звучали сигналы воздушной тревоги. "Имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. Сейчас идет ликвидация последствий", - написал Табурец, не уточнив, какой именно объект и где поврежден. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/vzryv-1898625212.html
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в мире, черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина
В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры
Глава Черкасской ОВА Табурец сообщил о повреждении объекта инфраструктуры