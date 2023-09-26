https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898627952.html

В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2023

В Черкасской области получил повреждения объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:43

2023-09-26T08:43

2023-09-26T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

черкасская область

украина

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Черкасской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале. Минувшей ночью в ряде регионов Украины, в том числе Черкасской области, звучали сигналы воздушной тревоги. "Имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. Сейчас идет ликвидация последствий", - написал Табурец, не уточнив, какой именно объект и где поврежден. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/vzryv-1898625212.html

черкасская область

украина

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в мире, черкасская область, украина