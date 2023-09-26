https://ria.ru/20230926/povrezhdenie-1898626594.html

В Николаеве на Украине пострадал объект инфраструктуры

В Николаеве на Украине пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2023

В Николаеве на Украине пострадал объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине в результате взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:21

2023-09-26T08:21

2023-09-26T08:21

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине в результате взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве. "Вчера, 25 сентября, около 21.00 (совпадает с мск) по городу Николаеву нанесен ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города. Подробная информация уточняется", - написал Ким. О каком объекте идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230926/vzryv-1898625212.html

николаев (украина)

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в мире, николаев (украина), украина