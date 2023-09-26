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В Николаеве на Украине пострадал объект инфраструктуры
В Николаеве на Украине пострадал объект инфраструктуры - РИА Новости, 26.09.2023
В Николаеве на Украине пострадал объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине в результате взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:21
2023-09-26T08:21
2023-09-26T08:21
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине в результате взрывов, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве. "Вчера, 25 сентября, около 21.00 (совпадает с мск) по городу Николаеву нанесен ракетный удар. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города. Подробная информация уточняется", - написал Ким. О каком объекте идет речь, он не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, николаев (украина), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина
В Николаеве на Украине пострадал объект инфраструктуры
Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о повреждении объекта инфраструктуры