МИД Сирии выступил за расследование ООН теракта на "Северных потоках"
Замглавы МИД Сирии призвал ООН расследовать теракт на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
ООН, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Сирии, постпред страны при ООН Бассам Саббаг считает, что организация должна провести независимое расследование теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
"Конечно. Это само собой разумеется. Оно должно быть проведено. Обычно, когда страна запрашивает подобное расследование, ООН должна отреагировать на это", - сказал Саббаг РИА Новости, отвечая на вопрос о том, следует ли ООН провести независимое расследование диверсии.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.