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МИД Сирии выступил за расследование ООН теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2023
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19:23 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/potoki-1898813876.html
МИД Сирии выступил за расследование ООН теракта на "Северных потоках"
МИД Сирии выступил за расследование ООН теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 26.09.2023
МИД Сирии выступил за расследование ООН теракта на "Северных потоках"
Замглавы МИД Сирии, постпред страны при ООН Бассам Саббаг считает, что организация должна провести независимое расследование теракта на газопроводах "Северный... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:23
2023-09-26T19:23
сеймур херш
джо байден
северный поток
северный поток — 2
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Сирии, постпред страны при ООН Бассам Саббаг считает, что организация должна провести независимое расследование теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". "Конечно. Это само собой разумеется. Оно должно быть проведено. Обычно, когда страна запрашивает подобное расследование, ООН должна отреагировать на это", - сказал Саббаг РИА Новости, отвечая на вопрос о том, следует ли ООН провести независимое расследование диверсии. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20230926/terakt-1898757561.html
https://ria.ru/20230925/pravda-1898322825.html
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сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2
Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2
МИД Сирии выступил за расследование ООН теракта на "Северных потоках"

Замглавы МИД Сирии призвал ООН расследовать теракт на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Сирии, постпред страны при ООН Бассам Саббаг считает, что организация должна провести независимое расследование теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
"Конечно. Это само собой разумеется. Оно должно быть проведено. Обычно, когда страна запрашивает подобное расследование, ООН должна отреагировать на это", - сказал Саббаг РИА Новости, отвечая на вопрос о том, следует ли ООН провести независимое расследование диверсии.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Белый дом приказал ЦРУ заминировать "Северные потоки", заявил Херш
Вчера, 15:54
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Заметают под ковер". Правда о взрыве "Северных потоков" неудобна Западу
25 сентября, 08:00
 
Сеймур ХершДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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