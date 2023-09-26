https://ria.ru/20230926/postavki-1898802706.html

Президент Болгарии раскритиковал план передачи ВСУ дефектных ракет С-300

Президент Болгарии раскритиковал план передачи ВСУ дефектных ракет С-300 - РИА Новости, 26.09.2023

Президент Болгарии раскритиковал план передачи ВСУ дефектных ракет С-300

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал инициативу парламентариев о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, передает агентство... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:29

2023-09-26T18:29

2023-09-26T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

болгария

румен радев

зрк с-300

украина

софия (город)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал инициативу парламентариев о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, передает агентство "Фокус". Проект о безвозмездной передаче неисправных ракет С-300 подготовили крупнейшие парламентские фракции ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") и ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил), а также Движение за права и свободы (ДПС). Ранее во вторник комитет по делам обороны Народного собрания (парламент) одобрил эту инициативу. "Правительство и Народное собрание должны сохранять и развивать обороноспособность болгарской армии, а не использовать ее в качестве донора для иностранных армий", - прокомментировал инициативу Радев. Глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев из партии ГЕРБ ранее заявил, что передача Украине дефектных ракет С-300 не угрожает боеготовности болгарских ПВО. Министерство обороны также поддерживает этот проект. Против проекта ранее выступила Социалистическая партия (БСП), депутаты от которой заявляют, что подобный "подарок" является "национальным предательством", оставляющим без защиты небо столицы страны Софии. Представители партии в этой связи потребовали отставки министра обороны Тодора Тагарева.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html

болгария

украина

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в мире, болгария, румен радев, зрк с-300, украина, софия (город)