https://ria.ru/20230926/posolstvo-1898613235.html

Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне

Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне - РИА Новости, 26.09.2023

Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне

США осуждают случившееся в воскресенье нападение на посольство Кубы в Вашингтоне и находятся в контакте с дипмиссией в интересах проведения надлежащего... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:25

2023-09-26T02:25

2023-09-26T02:25

куба

вашингтон (штат)

сша

джейк салливан

мигель диас-канель

бруно родригес паррилья

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США осуждают случившееся в воскресенье нападение на посольство Кубы в Вашингтоне и находятся в контакте с дипмиссией в интересах проведения надлежащего расследования, а также обеспечения ее защиты, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "США осуждают нападение на кубинское посольство в Вашингтоне, о котором стало известно в воскресенье. Нападения на дипломатические объекты неприемлемы. Мы находимся в контакте с представителями посольства и правоохранительными органами, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное расследование, а также предложить нашу поддержку для будущих усилий по защите дипмиссии", – сказал Салливан, чье заявление распространила американская администрация. Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья ранее сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне. По словам министра, никто из сотрудников не пострадал. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил нападение на дипмиссию и призвал американские власти отреагировать на произошедшее. Кубинские дипломаты, в свою очередь, напомнили, что это второе нападение на посольство с 2020 года, когда выходец с Кубы обстрелял его из автомата.

https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html

куба

вашингтон (штат)

сша

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куба, вашингтон (штат), сша, джейк салливан, мигель диас-канель, бруно родригес паррилья, в мире