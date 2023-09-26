https://ria.ru/20230926/posolstvo-1898613235.html
Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне
Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне - РИА Новости, 26.09.2023
Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне
США осуждают случившееся в воскресенье нападение на посольство Кубы в Вашингтоне и находятся в контакте с дипмиссией в интересах проведения надлежащего... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:25
2023-09-26T02:25
2023-09-26T02:25
куба
вашингтон (штат)
сша
джейк салливан
мигель диас-канель
бруно родригес паррилья
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США осуждают случившееся в воскресенье нападение на посольство Кубы в Вашингтоне и находятся в контакте с дипмиссией в интересах проведения надлежащего расследования, а также обеспечения ее защиты, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "США осуждают нападение на кубинское посольство в Вашингтоне, о котором стало известно в воскресенье. Нападения на дипломатические объекты неприемлемы. Мы находимся в контакте с представителями посольства и правоохранительными органами, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное расследование, а также предложить нашу поддержку для будущих усилий по защите дипмиссии", – сказал Салливан, чье заявление распространила американская администрация. Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья ранее сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне. По словам министра, никто из сотрудников не пострадал. Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил нападение на дипмиссию и призвал американские власти отреагировать на произошедшее. Кубинские дипломаты, в свою очередь, напомнили, что это второе нападение на посольство с 2020 года, когда выходец с Кубы обстрелял его из автомата.
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куба, вашингтон (штат), сша, джейк салливан, мигель диас-канель, бруно родригес паррилья, в мире
Куба, Вашингтон (штат), США, Джейк Салливан, Мигель Диас-Канель, Бруно Родригес Паррилья, В мире
Белый дом прокомментировал атаку на посольство Кубы в Вашингтоне
Белый дом: США осуждают нападение на посольство Кубы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. США осуждают случившееся в воскресенье нападение на посольство Кубы в Вашингтоне и находятся в контакте с дипмиссией в интересах проведения надлежащего расследования, а также обеспечения ее защиты, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"США осуждают нападение на кубинское посольство в Вашингтоне, о котором стало известно в воскресенье. Нападения на дипломатические объекты неприемлемы. Мы находимся в контакте с представителями посольства и правоохранительными органами, чтобы обеспечить надлежащее и своевременное расследование, а также предложить нашу поддержку для будущих усилий по защите дипмиссии", – сказал Салливан, чье заявление распространила американская администрация.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья
ранее сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне. По словам министра, никто из сотрудников не пострадал. Президент Кубы Мигель Диас-Канель
осудил нападение на дипмиссию и призвал американские власти отреагировать на произошедшее.
Кубинские дипломаты, в свою очередь, напомнили, что это второе нападение на посольство с 2020 года, когда выходец с Кубы обстрелял его из автомата.
МИД Китая призвал США прекратить военные провокации у берегов Кубы