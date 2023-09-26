https://ria.ru/20230926/posolstvo-1898612417.html
Посольство России обвинило Канаду в поддержке хунты на Украине
Посольство России обвинило Канаду в поддержке хунты на Украине - РИА Новости, 26.09.2023
Посольство России обвинило Канаду в поддержке хунты на Украине
Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство премьер-министра Джастина Трюдо, и дает... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:01
2023-09-26T02:01
2023-09-26T02:08
канада
джастин трюдо
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оттава
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство премьер-министра Джастина Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство РФ в Канаде. Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер Палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам. "Еще одним позорным примером является история с приглашением и чествованием овациями в парламенте Канады украинского приспешника нацистов Ярослава Хунки… Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда. Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод", - говорится в заявлении дипмиссии в ее аккаунте в соцсети X. Как указали в посольстве, данный эпизод навсегда останется в истории канадской демократии. "Граждане этой страны должны еще раз задуматься о том, кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине", - отмечается в публикации. Российские дипломаты, со своей стороны, подчеркнули, что РФ осуждает любые формы героизации нацизма. "Россия всегда будет помнить героизм канадских сыновей и дочерей, которые бок о бок с нами сражались за освобождение мира от нацистской чумы", - резюмировали в посольстве РФ в Оттаве.
https://ria.ru/20230925/skandal-1898604553.html
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канада, джастин трюдо, россия, оттава, в мире
Канада, Джастин Трюдо, Россия, Оттава, В мире
Посольство России обвинило Канаду в поддержке хунты на Украине
Посольство России: случай с нацистом показал, кто является кумиром для Трюдо
ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Приглашение в парламент Канады украинского нациста Ярослава Хунки наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство премьер-министра Джастина Трюдо, и дает повод задуматься, какую хунту Оттава поддерживает на Украине, заявило посольство РФ в Канаде.
Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер Палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
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"Еще одним позорным примером является история с приглашением и чествованием овациями в парламенте Канады украинского приспешника нацистов Ярослава Хунки… Фактически это доказательство того, кого восхваляет господин Трюдо и его либеральная команда. Поскольку премьер-министр отказывается извиняться, это единственный вывод", - говорится в заявлении дипмиссии в ее аккаунте в соцсети X.
Как указали в посольстве, данный эпизод навсегда останется в истории канадской демократии. "Граждане этой страны должны еще раз задуматься о том, кого прославляют их лидеры и какую хунту они поддерживают на Украине", - отмечается в публикации.
Российские дипломаты, со своей стороны, подчеркнули, что РФ осуждает любые формы героизации нацизма.
"Россия всегда будет помнить героизм канадских сыновей и дочерей, которые бок о бок с нами сражались за освобождение мира от нацистской чумы", - резюмировали в посольстве РФ в Оттаве.
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