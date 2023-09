https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

Скрытые детали. К чему привели расследования теракта на "Северных потоках"

2023-09-26T08:00

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Двадцать шестого сентября 2022-го сейсмологи зафиксировали толчки в Балтийском море. Но дело было не в природном катаклизме: взорвали газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Прозвучали взаимные обвинения, организовали несколько независимых расследований. За год так ничего и не прояснилось.Отдельные расследованияИнциденты произошли в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Датские специалисты говорили о двух событиях, шведы — о трех. Первый удар нанесли, очевидно, по СП-2: компания-оператор сразу заметила падение давления в трубе одной из двух веток. Затем из строя вышел СП-1 (обе ветки). Было по меньшей мере четыре утечки.Дания и Швеция организовали два независимых расследования. В Евроюст (агентство, занимающееся международными преступлениями в рамках ЕС) Копенгаген и Стокгольм не обратились. По официальной версии — из соображений национальной безопасности. Вскоре дело открыла и Германия: оба газопровода проходят и через исключительную экономическую зону ФРГ. Россия пыталась помочь — отказали.На Западе, не утруждая себя доказательствами, поспешили возложить ответственность на Москву. Ссылались на то, что незадолго до инцидента в акватории проходили учения Балтийского флота. Но с мотивацией явная проблема. Газопроводы и так фактически не функционировали, уничтожение этой инфраструктуры не имело практического смысла, учитывая средства, ранее вложенные Россией в проект."Кому выгодно"Впрочем, наших специалистов допустили к местам взрывов — все же международные воды. Посольство России в Вашингтоне указало: США заинтересованы в продвижении в Европу собственного газа, вот вам и мотив.Путин в конце сентября 2022-го заявил: "Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям — невероятно, но факт, — организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. <…> Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал".Спустя месяц президент добавил: "Кто-то еще наглости набирался думать, что это Россия сама взорвала. Такую бредятину трудно себе представить, <…> тем не менее придумывают всякую такую чушь". Произошедшее он охарактеризовал как "очевидный теракт".Расследования пробуксовывали, европейцы не обнародовали никаких внятных промежуточных результатов. Издание The Washington Post, которое не уличить в симпатиях к Москве (именно в WP раскручивали антироссийскую версию), вынуждено было признать: по данным источников в США, обвинить какую-то страну невозможно.Противоречивые версии и молчание властейПодвижки произошли в феврале 2023-го, но вовсе не с подачи официальных структур. Сеймур Херш, известный американский журналист-расследователь, опубликовал статью с анализом обстоятельств теракта. По его мнению, за взрывом стояли военные водолазы из США. Диверсию они подготовили в июне 2022-го, во время совместных учений НАТО Baltops — заложили взрывчатку. Согласовали это на высшем уровне, в обсуждении якобы принимали участие Джо Байден, его помощник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. В Белом доме, разумеется, все это опровергли.Тем не менее статья Херша побудила СМИ вернуться к этой теме. В The New York Times, например, со ссылкой на источники сообщили о причастности к диверсиям некоей проукраинской группы.В марте в британской The Times отметили, что американцы знали об украинском следе, но скрывали это. В The Daily Telegraph даже упомянули одного киевского бизнесмена. В Германии так много писали об этом, что сам министр обороны Борис Писториус обмолвился о проукраинских "активистах".Байдену припомнили, как он незадолго до теракта обещал: Вашингтон при необходимости "сможет остановить" газопроводы. Косвенно причастность американцев подтверждало и то, что после первого взрыва экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опубликовал в соцсети сообщение "Спасибо, США" с фотографией места взрывов. Затем удалил.Россию не услышалиМосква критически восприняла версии о "проукраинской группе", не связанной с официальным Киевом. "Я уверен, что это полная чушь, — сказал Путин. — <…> Взрыв подобного рода на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощностью государства. <...> А кто заинтересован? Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы — для того чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного дороже, чем российский".Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила зарубежные "утечки" в СМИ как попытку отвлечь внимание. "Вашингтон и Лондон идут в этом деле проторенной дорогой, формируя нужную им повестку", — отметила она. Тем не менее Москва вновь предприняла попытку повлиять на ситуацию. Совету Безопасности (СБ) ООН предоставили переписку с Германией, Данией и Швецией. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснил: эти документы убедят членов СБ, что "утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности".Но никакой реакции не последовало. В конце марта Россия выступила в Совбезе с запросом о новом инклюзивном расследовании. Китай и Бразилия проголосовали за, остальные воздержались, поскольку, по их мнению, уже проводимых процедур достаточно. "Это была попытка дискредитировать продолжающиеся национальные расследования и нанести ущерб любым выводам, которые не соответствуют заранее определенному политическому нарративу России. Это не была попытка добиться истины", — заявил представитель США. С тех пор дело с мертвой точки не сдвинулось.Сейчас Сергей Лавров припомнил западным странам их бездействие: "Взорвали газопроводы "Северные потоки" год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер". Министр раскритиковал версии об "украинском следе" и вновь указал на США. "Кто на этой войне наживается, я думаю, всем понятно. Об этом уже говорили еще год назад. И французский министр экономики год назад заявил, что энергоносители для европейского бизнеса стоят в четыре раза дороже, чем для США. <…> Хорошо, что они это понимают. И, надеюсь, смогут когда-нибудь что-то сделать по этому поводу", — отметил глава МИД.Скорых итогов ждать не стоитОпрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что европейцы не заинтересованы в быстром расследовании. И одна из причин — именно вовлеченность Запада в сами диверсии."Конечно, какие-то итоги формально озвучат. Но мы не услышим объективных оценок, — уверен директор ИНИОН Алексей Кузнецов. — Просто потому, что подрыв явно осуществили в интересах определенных сил на Западе".Никакого взаимодействия с Москвой в этом деле и впредь не допустят. "В подобных темных историях те, кто поумнее, смотрят, кому это выгодно. А выгодно это однозначно Соединенным Штатам Америки. Рассуждать о том, что это могло бы пойти на пользу Москве, — глупость, поскольку даже сейчас торговля со многими странами ЕС и с США на ряде направлений сохраняется. Например, в 2023-м Россия заняла второе место по поставкам удобрений американцам. И газ по "Северному потоку — 1" тоже в Европу поступал, принося нам деньги", — напоминает эксперт.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин добавляет: чем больше времени проходит, тем меньше вероятность каких-то результатов. "Процесс продолжится хотя бы потому, что в Германии заведено дело, и, согласно немецкому законодательству, его надо завершить. Но насколько все затянется — большой вопрос, речь идет о нескольких годах. А имеющиеся сейчас данные крайне скудные и отрывочные", — подчеркивает он.Москва понесла серьезные убытки и по-прежнему заинтересована в расследованиях. Однако основная проблема — политическая. В условиях, когда Запад на диалог не идет, а Россия под санкциями, вряд ли мир узнает правду о том, что случилось год назад в Балтийском море.

