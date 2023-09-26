https://ria.ru/20230926/pogoda-1898626071.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 26.09.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов по Цельсию ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:11

2023-09-26T08:11

2023-09-26T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов по Цельсию ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать центральная часть антициклона. "Переменная облачность, без осадков. В Москве температура составит плюс 17-19 градусов, в Подмосковье - плюс 15-20 градусов по Цельсию", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, барометры покажут 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"