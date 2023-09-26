https://ria.ru/20230926/pogoda-1898626071.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 26.09.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов по Цельсию ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:11
2023-09-26T08:11
2023-09-26T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795990465_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_af885fdb7ce0b7373d83d1fc1df4fad8.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов по Цельсию ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать центральная часть антициклона. "Переменная облачность, без осадков. В Москве температура составит плюс 17-19 градусов, в Подмосковье - плюс 15-20 градусов по Цельсию", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, барометры покажут 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230924/leto-1898329821.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795990465_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_4db402c86dc411fa97c2588e4a645c60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: переменная облачность и до 19 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 19 градусов по Цельсию ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать центральная часть антициклона.
«
"Переменная облачность, без осадков. В Москве температура составит плюс 17-19 градусов, в Подмосковье - плюс 15-20 градусов по Цельсию", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, барометры покажут 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Синоптик рассказал, когда бабье лето в Москве выйдет на пик