https://ria.ru/20230926/pochta-1898677759.html

Маркетплейсы предложили альтернативу платежу в пользу "Почты России"

Маркетплейсы предложили альтернативу платежу в пользу "Почты России" - РИА Новости, 26.09.2023

Маркетплейсы предложили альтернативу платежу в пользу "Почты России"

Представители сферы электронной коммерции предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота, который предлагается взимать с площадок в пользу... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:52

2023-09-26T11:52

2023-09-26T11:52

экономика

ozon

почта россии

александр хинштейн

технологии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Представители сферы электронной коммерции предложили альтернативу инфраструктурному платежу в 0,5% оборота, который предлагается взимать с площадок в пользу "Почты России" - компании готовы закупать услуги и сервисы почтового оператора на 33,5 миллиарда рублей, а также реализовать дополнительные стимулирующие меры, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят Ozon, Wildberries, "Яндекс Маркет" и другие крупные игроки рынка. "Участники рынка электронной коммерции выражают готовность оказать содействие в интенсификации использования инфраструктуры АО "Почта России" путем осуществления закупки услуг и сервисов, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 миллиарда рублей. В состав этих услуг входит использование инфраструктуры почтового оператора на внутреннем рынке, международные отправления и иные виды логистики", - говорится в письме на имя главы комитета по информполитике Госдумы Александра Хинштейна. Президент АКИТ Артем Соколов пояснил, что общая сумма в 33,5 миллиарда рублей сопоставима с годовым бюджетом, например, Алтайского края и еще порядка десяти регионов. "Для отрасли и субъектов страны - это огромная сумма", - уточнил он. Отмечается, что дополнительными стимулами для развития партнерских отношений также могут стать возможность частичной выдачи (оплаты) заказа в отделениях почты, прием (возврат) средств по выбору покупателя, возможность примерки и иные стандартные услуги интернет-магазинов. Кроме того, в случае проработки дополнительных международных направлений, таких как Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Турция, объем закупаемых услуг может быть кратно увеличен. РИА Новости направило запрос крупным маркетплейсам. В "Почте России" на запрос не ответили. В свою очередь, в пресс-службе Ozon добавили, что в компании выступают за рыночное развитие отношений с "Почтой России", которое должно быть основано на бизнес-партнерстве. Ранее гендиректор "Почты России" Михаил Волков объяснял идею ввести инфраструктурный платеж как раз тем, что только они берутся доставлять туда, куда больше доставлять некому. В Минцифры инициативу поддерживают. Это непопулярная мера, и маркетплейсы предсказуемо против, но другого способа поддержать "Почту" сейчас нет, говорил РИА Новости в начале сентября глава министерства Максут Шадаев. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что решение по поддержке "Почты России" будет принято в ближайшее время, и думает, что выбор будет сделан в пользу инфраструктурного платежа с маркетплейсов, сообщил он накануне.

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883140173.html

https://ria.ru/20230921/gd-1897801723.html

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экономика, ozon, почта россии, александр хинштейн, технологии