https://ria.ru/20230926/perevody-1898746830.html

ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 26.09.2023

ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:21

2023-09-26T15:21

2023-09-26T15:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров, следует из сообщения регулятора. "Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2023 года еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении. "Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - поясняет регулятор.

https://ria.ru/20230907/valyuta-1894810782.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)