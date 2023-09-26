Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/perevody-1898746830.html
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран - РИА Новости, 26.09.2023
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран
ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров, следует из сообщения регулятора. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:21
2023-09-26T15:21
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d737a884aedddb575491da572cc5ddb7.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров, следует из сообщения регулятора. "Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2023 года еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении. "Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - поясняет регулятор.
https://ria.ru/20230907/valyuta-1894810782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_ace8e9751e6b8b94703db997b38be692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил ограничения на переводы нерезидентов из недружественных стран

ЦБ продлил на полгода ограничения на переводы "недружественных" нерезидентов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров, следует из сообщения регулятора.
"Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2023 года еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении.
"Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Они были введены с 1 апреля 2022 года. Решение принято для поддержания финансовой стабильности", - поясняет регулятор.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
7 сентября, 17:35
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала