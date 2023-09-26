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Макрон провел переговоры с премьером Италии Мелони - РИА Новости, 26.09.2023
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17:48 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/peregovory-1898791528.html
Макрон провел переговоры с премьером Италии Мелони
Макрон провел переговоры с премьером Италии Мелони - РИА Новости, 26.09.2023
Макрон провел переговоры с премьером Италии Мелони
Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Риме, куда он прибыл для участия в похоронах бывшего президента РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:48
2023-09-26T17:48
в мире
италия
франция
рим
джорджа мелони
эммануэль макрон
джорджо наполитано
евросоюз
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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Риме, куда он прибыл для участия в похоронах бывшего президента Джорджо Наполитано, сообщает агентство Франс Пресс. Макрон и Мелони вместе прибыли к дворцу Киджи, где состоялась их беседа тет-а-тет, продлившаяся около часа. Отмечается что лидеры Франции и Италии вновь встретятся в пятницу на полях саммита Средиземноморской группы (EuroMed) на Мальте. Ранее премьер-министр Италии выразила большой интерес к предложениям по разрешению миграционного кризиса, с которыми выступил Эммануэль Макрон. Французский президент, в частности, заявил, что "Италию нельзя оставлять в одиночестве", призвав к более тесному сотрудничеству по вопросам миграции между странами ЕС и африканскими государствами, откуда прибывают мигранты. При этом власти Франции неоднократно указывали на то, что не намерены принимать мигрантов, прибывших на итальянскую Лампедузу. Италия переживает новый пик миграционного кризиса. На прошлой неделе на итальянском острове Лампедуза, где проживают менее 6 тысяч человек, всего за три дня высадились более 8 тысяч нелегальных мигрантов. В минувшую среду Мелони заявила, что не позволит превратить Италию в европейский лагерь для беженцев, поток которых на Апеннины из стран Африки и Азии не ослабевает. Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли почти 133 тысячи мигрантов. В 2022 году за аналогичный период этот показатель составил 69,5 тысяч человек. Власти Италии призывают Брюссель принять срочные меры в связи с миграционной ситуацией, требуя солидарного подхода в приеме и распределении мигрантов на уровне Евросоюза.
https://ria.ru/20230923/frantsiya-1898107297.html
https://ria.ru/20230923/napolitano-1898163015.html
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в мире, италия, франция, рим, джорджа мелони, эммануэль макрон, джорджо наполитано, евросоюз
В мире, Италия, Франция, Рим, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Джорджо Наполитано, Евросоюз
Макрон провел переговоры с премьером Италии Мелони

AFP: Макрон провел переговоры с премьером Италии Мелони в Риме

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Риме, куда он прибыл для участия в похоронах бывшего президента Джорджо Наполитано, сообщает агентство Франс Пресс.
Макрон и Мелони вместе прибыли к дворцу Киджи, где состоялась их беседа тет-а-тет, продлившаяся около часа.
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Отмечается что лидеры Франции и Италии вновь встретятся в пятницу на полях саммита Средиземноморской группы (EuroMed) на Мальте.
Ранее премьер-министр Италии выразила большой интерес к предложениям по разрешению миграционного кризиса, с которыми выступил Эммануэль Макрон. Французский президент, в частности, заявил, что "Италию нельзя оставлять в одиночестве", призвав к более тесному сотрудничеству по вопросам миграции между странами ЕС и африканскими государствами, откуда прибывают мигранты. При этом власти Франции неоднократно указывали на то, что не намерены принимать мигрантов, прибывших на итальянскую Лампедузу.
Италия переживает новый пик миграционного кризиса. На прошлой неделе на итальянском острове Лампедуза, где проживают менее 6 тысяч человек, всего за три дня высадились более 8 тысяч нелегальных мигрантов. В минувшую среду Мелони заявила, что не позволит превратить Италию в европейский лагерь для беженцев, поток которых на Апеннины из стран Африки и Азии не ослабевает.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января в страну морским путем прибыли почти 133 тысячи мигрантов. В 2022 году за аналогичный период этот показатель составил 69,5 тысяч человек.
Власти Италии призывают Брюссель принять срочные меры в связи с миграционной ситуацией, требуя солидарного подхода в приеме и распределении мигрантов на уровне Евросоюза.
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В миреИталияФранцияРимДжорджа МелониЭммануэль МакронДжорджо НаполитаноЕвросоюз
 
 
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