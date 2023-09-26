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Лавров начал переговоры с главой МИД Туниса - РИА Новости, 26.09.2023
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12:26 26.09.2023 (обновлено: 14:28 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/peregovory-1898690107.html
Лавров начал переговоры с главой МИД Туниса
Лавров начал переговоры с главой МИД Туниса - РИА Новости, 26.09.2023
Лавров начал переговоры с главой МИД Туниса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит во вторник в Москве переговоры с главой МИД Туниса Набилем Аммаром. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:26
2023-09-26T14:28
москва
тунис (страна)
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит во вторник в Москве переговоры с главой МИД Туниса Набилем Аммаром. "Рад приветствовать вас в Москве, недавно мы беседовали с вами на полях второго саммита Россия-Африка, а сегодня хорошая возможность подробнее поговорить о наших двусторонних отношениях, региональной и международной обстановке", - сказал Лавров, открывая встречу с главой тунисского МИД. Со своей стороны Аммар обратился к Лаврову со словами: "Дорогой Сергей, спасибо за теплые слова и прием, который мне оказан в Москве". "Рад встретиться с вами и обсудить вопросы двусторонних отношений, а также поговорить по вопросам регионального и международного характера", - добавил он.
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москва, тунис (страна), россия, сергей лавров
Москва, Тунис (страна), Россия, Сергей Лавров
Лавров начал переговоры с главой МИД Туниса

Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Туниса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар во время встречи в Москве. 26 сентября 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар во время встречи в Москве. 26 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар во время встречи в Москве. 26 сентября 2023
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит во вторник в Москве переговоры с главой МИД Туниса Набилем Аммаром.
"Рад приветствовать вас в Москве, недавно мы беседовали с вами на полях второго саммита Россия-Африка, а сегодня хорошая возможность подробнее поговорить о наших двусторонних отношениях, региональной и международной обстановке", - сказал Лавров, открывая встречу с главой тунисского МИД.
Со своей стороны Аммар обратился к Лаврову со словами: "Дорогой Сергей, спасибо за теплые слова и прием, который мне оказан в Москве".
"Рад встретиться с вами и обсудить вопросы двусторонних отношений, а также поговорить по вопросам регионального и международного характера", - добавил он.
Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в РФ Назих Эль Нагари и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки к 80-летию установления дипломатических отношений между Россией и Египтом в здании МИД РФ. 25 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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МоскваТунис (страна)РоссияСергей Лавров
 
 
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