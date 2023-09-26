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В ГД возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
В ГД возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции - РИА Новости, 26.09.2023
В ГД возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Депутаты ГД выражают крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением в Канаде памяти воинов антигитлеровской коалиции, сообщается в тексте... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:29
2023-09-26T15:29
2023-09-26T15:39
канада
госдума рф
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Депутаты ГД выражают крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением в Канаде памяти воинов антигитлеровской коалиции, сообщается в тексте заявления, принятом Думой.Депутаты приняли на пленарном заседании во вторник заявление в связи с поощрением властями Канады укронацизма и неофашизма. На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС."Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции, совершенным во время заседания Палаты общин парламента Канады 22 сентября 2023 года", - говорится в тексте заявления, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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канада, госдума рф, в мире, владимир зеленский
Канада, Госдума РФ, В мире, Владимир Зеленский
В ГД возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
В ГД акцию в Канаде назвали оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции