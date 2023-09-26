https://ria.ru/20230926/pamyat-1898690373.html

Бречалов заявил о важности увековечивания памяти о подвигах бойцов

Бречалов заявил о важности увековечивания памяти о подвигах бойцов - РИА Новости, 26.09.2023

Бречалов заявил о важности увековечивания памяти о подвигах бойцов

Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая на сессии регионального парламента, призвал депутатов активнее включаться в работу увековечивания памяти о подвигах... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:28

2023-09-26T12:28

2023-09-26T12:32

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

вооруженные силы рф

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УФА, 26 сен - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов, выступая на сессии регионального парламента, призвал депутатов активнее включаться в работу увековечивания памяти о подвигах бойцов в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе руководителя республики. Бречалов на первой осенней сессии госсовета республики рассказал о поддержке военнослужащих и увековечивании памяти погибших бойцов. Он напомнил, что работу в этом направлении он обсудил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, информирует пресс-служба. "Владимир Владимирович также отметил уровень сплоченности и взаимовыручки наших жителей. Здесь не имеет значения партийная принадлежность, пол или род занятий. Мы все вместе собираем и отправляем гуманитарную помощь, восстанавливаем подшефный Лутугинский район Луганской Народной Республики", - приводятся слова Бречалова. Глава региона обратил особое внимание на увековечивание памяти военнослужащих, отдавших жизни за будущий мир. В школах Удмуртии, как и по всей стране, по инициативе партии "Единая Россия" открываются "парты Героя" в честь участников спецоперации. Проект рассказывает о земляках, совершивших доблестный поступок. Право сидеть за такой партой получают те, кто хорошо учится и принимает активное участие в жизни школы, добавили в пресс-службе. Так, по данным региональных властей, в Можге открыли бюст Героя России, гвардии старшего лейтенанта Александра Ефимова. В память о руководителе клуба "Десантник" в Воткинске Руслане Шаймарданове на республиканской спартакиаде "Гвардия" был учрежден специальный приз. Обладателем награды стала команда Республиканского медицинского колледжа имени Ф. А. Пушиной. В Кизнере завершается работа по созданию стелы участникам спецоперации. Помочь с его установкой попросили военнослужащие кизнерского полка. Они сами нашли подрядчика, республика со своей стороны вместе с сообществом предпринимателей помогла с финансированием, часть средств была собрана в районе. В настоящее время сама стела практически готова. Работы по благоустройству завершат до конца года, отметили в пресс-службе. "Коллеги, память о подвигах наших бойцов - крайне важное направление нашей совместной работы. Прошу активнее включаться в мероприятия и проекты, посвященные увековечиванию наших героев", - подчеркнул Бречалов, обращаясь к депутатам госсовета республики.

https://ria.ru/20230519/kharkov-1872836942.html

https://ria.ru/20220923/pamyat-1819059296.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), вооруженные силы рф