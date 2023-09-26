https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

Овация украинскому нацисту в канадском парламенте раскрыла карты Запада

Овация украинскому нацисту в канадском парламенте раскрыла карты Запада - РИА Новости, 26.09.2023

Овация украинскому нацисту в канадском парламенте раскрыла карты Запада

Деды воевали. Кто за что. Один — за торжество справедливости, мира, свободы, за землю, освобожденную от нацизма и окончание всех империалистических войн. Второй РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:04

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Деды воевали. Кто за что. Один — за торжество справедливости, мира, свободы, за землю, освобожденную от нацизма и окончание всех империалистических войн. Второй — за триумф Гитлера, за то, чтобы не было на земле евреев, русских и большевиков, чтобы господствовал немецкий рейх. Который, как казалось украинским нацистам, даст им собственный малый проект в рамках большого — Украину без русских и всех других национальностей.Хотя большего, чем рейскомиссариат "Украина", Гитлер и его топ-менеджеры и не собирались создавать на этих землях. Но предпочитали не распространяться о своих планах публично.Но вернемся к дедам и внукам.Два деда — Семен Иванович Зеленский и Ярослав Хунка (Гунько) — столкнулись в пространстве исторической памяти. Один живой и здравствующий 98-летний нацист, служивший в дивизии СС "Галичина". Хунка — дед не очень умной внучки Терезы, которая выложила кадр из приемной премьера Канады с подписью "Дедо ожидает в приемной Трюдо и Зеленского". Не успел премьер-министр Канады Трюдо свалить вину на спикера парламента Рота, как журналисты обнаружили фото, разоблачающее политических лгунов.Зеленский — герой, еврей и антифашист, дед нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Ему тоже очень не повезло с внуком — тот публично предал его в зале парламента Канады, когда вместе с другими неонацистами (назовем присутствующих так, как они того заслуживают) аплодировал гитлеровскому карателю. Ярослава Хунка представили как "украинско-канадского ветерана Второй мировой, который боролся за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска в 98-летнем возрасте", "украинского и канадского героя".То есть дед-Хунка во Второй мировой воевал против деда-Зеленского — нашего, русского (берем его себе, конечно) героя."Галичина", так называемая Первая украинская дивизия, печально известна зверскими расправами над евреями, поляками, русскими, белорусами, словаками. В Нюрнберге формирования СС, в которые входила "Галичина", были признаны преступной организацией. В 1945 году "Галичина" сдалась британцам на территории Австрии. Выдавать СССР нацистских преступников не стали, несмотря на решения Нюрнберга, напротив, решили использовать в борьбе против нашей страны. В 1947 году восемь тысяч украинских нацистов были перевезены в Британию, получили паспорта и расселились по всей стране. Они сотрудничали с МI6, из них вербовались диверсанты для подрывной работы на территории СССР, они служили в британских войсках. Когда "охотники за нацистами" в середине 1980-х годов стали подбираться к военным преступникам из "Галичины", то в Канаде срочно приняли закон, по которому военные преступники не выдавались. И многие нацисты переехали туда. Однако к началу двухтысячных на территории Британии оставалось порядка 1500 участников "Галичины".Какие же свершения числятся за героем Украины и Канады, за какую службу благодарил старика-нациста спикер Рот? Например, 28 февраля 1944-го участники дивизии СС "Галичина" уничтожили 850 жителей хутора Пиняцка в Польше, сжигая их заживо в своих домах. В 1944 году в Словакии "Галичина" подавляла национальное восстание, убивая мирных жителей. Известна карательная операция в словацкой деревне Низна Боча, где нацисты расстреляли несколько человек, в том числе подростка 15 лет, у которого нашли в кармане советскую монету. Это все — примеры из британских источников. Однако расследования преступлений были засекречены, а тема максимально закрыта от общественности. Нацисты всегда полезны в борьбе с русскими.В противоположность — описание боевой работы Семена Ивановича Зеленского. Вот его страница на сайте "Память народа". Нашего народа.Начинал войну командиром минометного взвода. Позднее стал командовать стрелковой ротой 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Получил два ордена Красной Звезды. В одном из наградных документов в графе "Краткое конкретное изложение личного боевого подвига" читаем: "Тов. Зеленский Семен И. является хорошим организатором и руководителем в своей роте. Он, когда батальон подошел с боем к реке Зап. Буг, с хода сам лично отыскал брод и под сильным огнем противника одновременно всей ротой форсировал реку, не имея ни одной потери. И быстро начал отбрасывать немцев за Бугом". Читаешь наградные документы Семена Ивановича Зеленского и сразу узнаешь и стиль этих бумаг, и формат, и почерк. Описание подвигов — как у наших дедов и прадедов. У большинства граждан в России и странах, что образовались после СССР, были такие же дедушки и бабушки. Но нет и не было у нас таких дедов, как Хунка, бежавший в Канаду эсэсовец. Главный механизм нынешнего противостояния нацистов и антифашистов — та самая семейная история, семейная память. С кем воевали твои деды, на чьей они были стороне?Болезненный вопрос, ответ на который мы, видимо, не найдем и даже после окончания войны: как так получилось, что внуки героев становятся на сторону нацистов, карателей и убийц своего народа? Зеленский — не первый и далеко не единственный пример. Это заметное явление — когда публично предают дело предков, забывают о могилах родных, погибших во Львовском погроме или Волынской резне, и присягают новой европейской общности, которая спаяна русофобией и неонацизмом. Как так? Ведь, заметим, даже глава Центра друзей Симона Визенталя Дэн Паннетон, возмутившийся приглашением в парламент Канады нациста, подчеркнул тем не менее, что солидарность с Украиной в ее борьбе против России невероятно важна. Но большинство представителей Запада и вовсе не делают таких оговорок про нацизм, который недопустим. Есть ценности поважнее антифашизма, есть скрепы понадежнее общей борьбы против нацизма и антисемитизма, а именно — борьба с Россией, русофобия, создание антироссийского интернационала, который способен объединить реального, гитлеровских времен нациста с западным правящим истеблишментом. До семейной ли памяти тут, до семейной ли чести? А ведь родственники Зеленского погибли в холокосте.Но есть и плюсы в этой постыдной овации нацисту, потрясшей многих людей и в России, и в мире.Некоторые все еще сомневаются: а права ли Россия, а надо ли было начинать СВО, а на той ли мы стороне истории, не перепутали ли мы добро и зло? Тем более что пропаганда с той стороны сыпет и сыпет аргументами, а если их нет, то придумывает, фальсифицирует, устраивает кровавый перформанс, как, например, в Буче. И вот, глядя на то, как парламент Канады в едином порыве, восторженно, воодушевленно аплодирует нацисту, поднимая высоко руки над головой, а сам нацистский дед едва не зигует и плачет, растроганный таким прославлением его преступлений, — глядя на это, любой вменяемый человек выдохнет облегченно: нет, мы не ошиблись. Нет, мы по-прежнему верны памяти наших героических дедов, которые воевали против той же самой лицемерной, жестокой, алчной силы, которая даже не поменяла костюмов — те же благообразные фрау, что ходили поглазеть на Нюрнбергский процесс, а до того глазели на шествия нацистов в Нюрнберге, те же буржуазные добропорядочные господа, что выдавали своих соседей-евреев нацистам, те же оправдания собственной ненависти и преступлений: виноват всегда кто-то другой, тогда — большевики-евреи, сейчас — русские агрессоры. И такая же маска лицемерной невинности, когда их поймали за руку, ткнули в нос архивные фото с молодым Ярославом Гунько в составе "Галичины": а мы и не знали, что он нацист, нас не предупреждали, это все досадная случайность.Вот и открылся секрет: да как же они могли? Почему они тогда не остановили в Европе нацизм? Потому что как тогда, так и сейчас — нацизм невероятно выгоден, удобен и соблазнителен. И потому дедушка Хунка-Гунько, оберегаемый и опекаемый, дожил до преклонных лет в почете и сытости, не только не раскаявшись, а пронеся свои преступления как геройство через десятилетия.Старость надо уважать, учили нас, имея в виду, что все наши деды — настоящие герои войны и труда. Но вот мы видим другую старость, старость преступника и злодея, поощряемого западной правящей элитой. Эту старость уважают и чтят они.Здесь, выходит, и граница. Между своими и чужими.Дед за внука не отвечает. А внук за себя — в полной мере ответит.

https://ria.ru/20230925/zhurnalist-1898598344.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898549168.html

https://ria.ru/20230925/skandal-1898416172.html

https://ria.ru/20230925/slovakiya-1897963369.html

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аналитика, в мире, канада, украина, ссср, россия, германия