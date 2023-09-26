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Глава МИД Белоруссии высказался о возможности применения ТЯО - РИА Новости, 26.09.2023
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20:02 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898820880.html
Глава МИД Белоруссии высказался о возможности применения ТЯО
Глава МИД Белоруссии высказался о возможности применения ТЯО - РИА Новости, 26.09.2023
Глава МИД Белоруссии высказался о возможности применения ТЯО
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не исключает использование любых инструментов для защиты... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:02
2023-09-26T20:02
сергей алейник
владимир путин
белоруссия
россия
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не исключает использование любых инструментов для защиты страны в случае вторжения, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО). В интервью Алейник отметил, что не может представить ситуацию, при которой Москва приказала бы Минску использовать тактическое ядерное оружие, так как это в первую очередь инструмент обороны. "Я не буду исключать применение каких-либо инструментов для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны (в случае вторжения)", - добавил он. Министр также отметил, что размещение ТЯО в стране является ответом на "очень большую милитаризацию" на ее западной границе. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
https://ria.ru/20230706/tyao-1882547146.html
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сергей алейник, владимир путин, белоруссия, россия, москва
Сергей Алейник, Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Москва
Глава МИД Белоруссии высказался о возможности применения ТЯО

Алейник допустил применение ТЯО для защиты Белоруссии

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не исключает использование любых инструментов для защиты страны в случае вторжения, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО).
В интервью Алейник отметил, что не может представить ситуацию, при которой Москва приказала бы Минску использовать тактическое ядерное оружие, так как это в первую очередь инструмент обороны.
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"Я не буду исключать применение каких-либо инструментов для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны (в случае вторжения)", - добавил он.
Министр также отметил, что размещение ТЯО в стране является ответом на "очень большую милитаризацию" на ее западной границе.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.
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