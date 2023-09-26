https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898820880.html

Глава МИД Белоруссии высказался о возможности применения ТЯО

Глава МИД Белоруссии высказался о возможности применения ТЯО - РИА Новости, 26.09.2023

Глава МИД Белоруссии высказался о возможности применения ТЯО

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не исключает использование любых инструментов для защиты... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:02

2023-09-26T20:02

2023-09-26T20:02

сергей алейник

владимир путин

белоруссия

россия

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что не исключает использование любых инструментов для защиты страны в случае вторжения, в том числе тактического ядерного оружия (ТЯО). В интервью Алейник отметил, что не может представить ситуацию, при которой Москва приказала бы Минску использовать тактическое ядерное оружие, так как это в первую очередь инструмент обороны. "Я не буду исключать применение каких-либо инструментов для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны (в случае вторжения)", - добавил он. Министр также отметил, что размещение ТЯО в стране является ответом на "очень большую милитаризацию" на ее западной границе. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

https://ria.ru/20230706/tyao-1882547146.html

https://ria.ru/20221103/polsha-1828961603.html

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сергей алейник, владимир путин, белоруссия, россия, москва