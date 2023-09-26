https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898709897.html

Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков

Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2023

Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков

Вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:25

2023-09-26T13:25

2023-09-26T13:45

специальная военная операция на украине

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все это никоим образом не может повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход. Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - заявил Песков журналистам во вторник, комментируя поставки Западом все более мощного и дальнобойного оружия.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

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украина, в мире, дмитрий песков