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Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 26.09.2023 (обновлено: 13:45 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898709897.html
Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков
Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2023
Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков
Вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:25
2023-09-26T13:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все это никоим образом не может повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход. Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - заявил Песков журналистам во вторник, комментируя поставки Западом все более мощного и дальнобойного оружия.
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украина, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков

Песков: поставки западного оружия Киеву не повлияют на суть и исход СВО

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Все это никоим образом не может повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход. Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - заявил Песков журналистам во вторник, комментируя поставки Западом все более мощного и дальнобойного оружия.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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