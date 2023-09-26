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Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков
Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2023
Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков
Вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:25
2023-09-26T13:25
2023-09-26T13:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вооружения, способного изменить расстановку сил на поле боя и исход специальной военной операции, нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все это никоим образом не может повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход. Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет", - заявил Песков журналистам во вторник, комментируя поставки Западом все более мощного и дальнобойного оружия.
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украина, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Дмитрий Песков
Поставки западного оружия Киеву не изменят исход СВО, заявил Песков
Песков: поставки западного оружия Киеву не повлияют на суть и исход СВО