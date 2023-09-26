https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898613520.html

В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России

В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России - РИА Новости, 26.09.2023

В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России

Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:43

2023-09-26T02:43

2023-09-26T02:43

в мире

россия

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731560540_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_6b6cd8686b19e1cae0a319640319f67c.jpg

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ, заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл, его слова приводит Business Insider.По словам офицера, Россия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий, повысив точность артиллерии за счет использования GPS-технологий, дронов-разведчиков и ракет с высокоточным наведением. Он указал, что российская артиллерия сыграла решающую роль в уничтожении или остановке продвижения украинских подразделений.Также он отметил действия подразделений войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ): за время конфликта возможности России по выведению беспилотников из строя путем манипулирования системой связи и управления БПЛА значительно возросли.Кроме того, серьезные проблемы для ВСУ создают и боевые вертолеты Ка-52. Эти машины, прозванные украинскими боевиками "стервятниками Путина", обладают высокой маневренностью, оснащены прочной броней и противотанковыми ракетами, отметил Джентайл.По его словам, их использование помогло снизить угрозу, исходящую от украинских танковых батальонов и бронетехники.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", нато