В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России
Полковник Джентайл: артиллерия, РЭБ и Ка-52 помогают России отражать атаки ВСУ
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ, заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл, его слова приводит Business Insider.
По словам офицера, Россия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий, повысив точность артиллерии за счет использования GPS-технологий, дронов-разведчиков и ракет с высокоточным наведением. Он указал, что российская артиллерия сыграла решающую роль в уничтожении или остановке продвижения украинских подразделений.
Также он отметил действия подразделений войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ): за время конфликта возможности России по выведению беспилотников из строя путем манипулирования системой связи и управления БПЛА значительно возросли.
Кроме того, серьезные проблемы для ВСУ создают и боевые вертолеты Ка-52. Эти машины, прозванные украинскими боевиками "стервятниками Путина", обладают высокой маневренностью, оснащены прочной броней и противотанковыми ракетами, отметил Джентайл.
По его словам, их использование помогло снизить угрозу, исходящую от украинских танковых батальонов и бронетехники.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов.
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