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В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России - РИА Новости, 26.09.2023
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02:43 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/oruzhie-1898613520.html
В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России
В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России - РИА Новости, 26.09.2023
В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России
Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:43
2023-09-26T02:43
в мире
россия
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
нато
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ, заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл, его слова приводит Business Insider.По словам офицера, Россия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий, повысив точность артиллерии за счет использования GPS-технологий, дронов-разведчиков и ракет с высокоточным наведением. Он указал, что российская артиллерия сыграла решающую роль в уничтожении или остановке продвижения украинских подразделений.Также он отметил действия подразделений войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ): за время конфликта возможности России по выведению беспилотников из строя путем манипулирования системой связи и управления БПЛА значительно возросли.Кроме того, серьезные проблемы для ВСУ создают и боевые вертолеты Ка-52. Эти машины, прозванные украинскими боевиками "стервятниками Путина", обладают высокой маневренностью, оснащены прочной броней и противотанковыми ракетами, отметил Джентайл.По его словам, их использование помогло снизить угрозу, исходящую от украинских танковых батальонов и бронетехники.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", нато
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", НАТО
В США перечислили самое страшное для ВСУ оружие России

Полковник Джентайл: артиллерия, РЭБ и Ка-52 помогают России отражать атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо-С - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и ударные вертолеты Ка-52 российских войск играют решающую роль в отражении атак ВСУ, заявил полковник армии США в отставке Джиан Джентайл, его слова приводит Business Insider.
По словам офицера, Россия адаптировалась к новым условиям ведения боевых действий, повысив точность артиллерии за счет использования GPS-технологий, дронов-разведчиков и ракет с высокоточным наведением. Он указал, что российская артиллерия сыграла решающую роль в уничтожении или остановке продвижения украинских подразделений.
Также он отметил действия подразделений войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ): за время конфликта возможности России по выведению беспилотников из строя путем манипулирования системой связи и управления БПЛА значительно возросли.
Кроме того, серьезные проблемы для ВСУ создают и боевые вертолеты Ка-52. Эти машины, прозванные украинскими боевиками "стервятниками Путина", обладают высокой маневренностью, оснащены прочной броней и противотанковыми ракетами, отметил Джентайл.
По его словам, их использование помогло снизить угрозу, исходящую от украинских танковых батальонов и бронетехники.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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