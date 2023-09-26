https://ria.ru/20230926/orenburg-1898709344.html
Два национальных рекорда зарегистрировали в Оренбурге
Два национальных рекорда зарегистрировали в Оренбурге - РИА Новости, 26.09.2023
Два национальных рекорда зарегистрировали в Оренбурге
В Оренбурге на прошедших выходных были зарегистрированы два национальных рекорда – самая протяженная музейная пешеходная улица и выстроен самый длинный прилавок РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:22
2023-09-26T13:22
2023-09-26T13:22
оренбургская область
оренбург
тарас шевченко
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Оренбурге на прошедших выходных были зарегистрированы два национальных рекорда – самая протяженная музейная пешеходная улица и выстроен самый длинный прилавок в стране, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. 23 и 24 сентября в Оренбурге прошли два масштабных мероприятия - форум-фестиваль "Мой бизнес. Сделало в Оренбуржье" и фестиваль "Вкусы Оренбуржья". Так, арбитр международного агентства "ИнтерРекорд" и "Реестра рекордов" зарегистрировал национальный рекорд самой протяженной пешеходной улицы. Рекорд установила пешеходная улица "Музейная миля" протяженностью 1790 метров. Улица начинается от музея Виктора Поляничко, проходит через галерею "Оренбургский пуховый платок" "Музей ИЗО", ГАУК "Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей", ГАУК "Музей изобразительных искусств", литературный музей произведения "Капитанская дочка", "Музей-гауптвахту Тараса Шевченко" - филиал "Музея истории Оренбурга", галерею выдающихся оренбуржцев "Наши люди" и заканчивается "Музеем истории образования Оренбургской области". Кроме того, 23 сентября на набережной выстроили самый длинный прилавок в России, его длина составила 300,7 метра. На нем была представлена продукция оренбургских производителей. Мероприятия организованы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Организаторы - правительство области, центр "Мой бизнес", Центр развития туризма Оренбургской области.
https://ria.ru/20230921/zavod-1897871500.html
https://ria.ru/20230920/orenburzhe-1897610825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, тарас шевченко
Оренбургская область, Оренбург, Тарас Шевченко
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Оренбурге на прошедших выходных были зарегистрированы два национальных рекорда – самая протяженная музейная пешеходная улица и выстроен самый длинный прилавок в стране, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
23 и 24 сентября в Оренбурге прошли два масштабных мероприятия - форум-фестиваль "Мой бизнес. Сделало в Оренбуржье" и фестиваль "Вкусы Оренбуржья".
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Так, арбитр международного агентства "ИнтерРекорд" и "Реестра рекордов" зарегистрировал национальный рекорд самой протяженной пешеходной улицы. Рекорд установила пешеходная улица "Музейная миля" протяженностью 1790 метров.
Улица начинается от музея Виктора Поляничко, проходит через галерею "Оренбургский пуховый платок" "Музей ИЗО", ГАУК "Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей", ГАУК "Музей изобразительных искусств", литературный музей произведения "Капитанская дочка", "Музей-гауптвахту Тараса Шевченко
" - филиал "Музея истории Оренбурга", галерею выдающихся оренбуржцев "Наши люди" и заканчивается "Музеем истории образования Оренбургской области".
Кроме того, 23 сентября на набережной выстроили самый длинный прилавок в России
, его длина составила 300,7 метра. На нем была представлена продукция оренбургских производителей.
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Мероприятия организованы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Организаторы - правительство области, центр "Мой бизнес", Центр развития туризма Оренбургской области.