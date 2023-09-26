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МВД опросит жителей Адыгеи, чтобы понять уровень контакта с обществом - РИА Новости, 26.09.2023
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Республика Адыгея
 
16:16 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/opros-1898762905.html
МВД опросит жителей Адыгеи, чтобы понять уровень контакта с обществом
МВД опросит жителей Адыгеи, чтобы понять уровень контакта с обществом - РИА Новости, 26.09.2023
МВД опросит жителей Адыгеи, чтобы понять уровень контакта с обществом
Научно-исследовательский институт МВД (НИИ МВД) России проведет опросы и анкетирования жителей Адыгеи, чтобы определить уровень взаимодействия полиции с... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:16
2023-09-26T16:16
республика адыгея
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 26 сен - РИА Новости. Научно-исследовательский институт МВД (НИИ МВД) России проведет опросы и анкетирования жителей Адыгеи, чтобы определить уровень взаимодействия полиции с общественными структурами, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Полицейское ведомство готовится провести в Адыгее мониторинг общественно-политической и экономической ситуации. Его организацию в ходе рабочей встречи обсудили глава Адыгеи Мурат Кумпилов, заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Сергей Невский и министром внутренних дел по республике Олег Безсмельницын. "Специалисты изучат оперативную обстановку, общественное мнение о деятельности полиции, специфику взаимодействия структурных подразделений МВД региона и республиканских органов исполнительной и законодательной власти. С этой целью состоятся встречи с должностными лицами республики, представителями общественных организаций, религиозных конфессий, СМИ. Также запланированы опросы, анкетирования жителей в муниципальных образованиях, занятия для личного состава МВД по республике. Цель исследования – определить степень взаимодействия общественных институтов и МВД", - говорится в сообщении. По итогам исследования специалисты НИИ МВД выработают рекомендации для повышения уровня доверия населения к органам внутренних дел региона. "Наш опыт показывает актуальность использования результатов социологических исследований, общественного мнения в выполнении важных государственных задач. Внимательно изучим и результаты проводимого сейчас исследования, на основе чего готовы скорректировать нашу совместную с МВД деятельность для блага жителей республики", - заявил по итогам рабочей встречи Кумпилов.
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мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов

МВД опросит жителей Адыгеи, чтобы понять уровень контакта с обществом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МАЙКОП, 26 сен - РИА Новости. Научно-исследовательский институт МВД (НИИ МВД) России проведет опросы и анкетирования жителей Адыгеи, чтобы определить уровень взаимодействия полиции с общественными структурами, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Полицейское ведомство готовится провести в Адыгее мониторинг общественно-политической и экономической ситуации. Его организацию в ходе рабочей встречи обсудили глава Адыгеи Мурат Кумпилов, заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Сергей Невский и министром внутренних дел по республике Олег Безсмельницын.
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"Специалисты изучат оперативную обстановку, общественное мнение о деятельности полиции, специфику взаимодействия структурных подразделений МВД региона и республиканских органов исполнительной и законодательной власти. С этой целью состоятся встречи с должностными лицами республики, представителями общественных организаций, религиозных конфессий, СМИ. Также запланированы опросы, анкетирования жителей в муниципальных образованиях, занятия для личного состава МВД по республике. Цель исследования – определить степень взаимодействия общественных институтов и МВД", - говорится в сообщении.
По итогам исследования специалисты НИИ МВД выработают рекомендации для повышения уровня доверия населения к органам внутренних дел региона.
"Наш опыт показывает актуальность использования результатов социологических исследований, общественного мнения в выполнении важных государственных задач. Внимательно изучим и результаты проводимого сейчас исследования, на основе чего готовы скорректировать нашу совместную с МВД деятельность для блага жителей республики", - заявил по итогам рабочей встречи Кумпилов.
 
Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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