https://ria.ru/20230926/opros-1898762905.html

МВД опросит жителей Адыгеи, чтобы понять уровень контакта с обществом

МВД опросит жителей Адыгеи, чтобы понять уровень контакта с обществом - РИА Новости, 26.09.2023

МВД опросит жителей Адыгеи, чтобы понять уровень контакта с обществом

Научно-исследовательский институт МВД (НИИ МВД) России проведет опросы и анкетирования жителей Адыгеи, чтобы определить уровень взаимодействия полиции с... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:16

2023-09-26T16:16

2023-09-26T16:16

республика адыгея

мурат кумпилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_170e1fbc52f4351b28a3ad9f4e0434f4.jpg

МАЙКОП, 26 сен - РИА Новости. Научно-исследовательский институт МВД (НИИ МВД) России проведет опросы и анкетирования жителей Адыгеи, чтобы определить уровень взаимодействия полиции с общественными структурами, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Полицейское ведомство готовится провести в Адыгее мониторинг общественно-политической и экономической ситуации. Его организацию в ходе рабочей встречи обсудили глава Адыгеи Мурат Кумпилов, заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Сергей Невский и министром внутренних дел по республике Олег Безсмельницын. "Специалисты изучат оперативную обстановку, общественное мнение о деятельности полиции, специфику взаимодействия структурных подразделений МВД региона и республиканских органов исполнительной и законодательной власти. С этой целью состоятся встречи с должностными лицами республики, представителями общественных организаций, религиозных конфессий, СМИ. Также запланированы опросы, анкетирования жителей в муниципальных образованиях, занятия для личного состава МВД по республике. Цель исследования – определить степень взаимодействия общественных институтов и МВД", - говорится в сообщении. По итогам исследования специалисты НИИ МВД выработают рекомендации для повышения уровня доверия населения к органам внутренних дел региона. "Наш опыт показывает актуальность использования результатов социологических исследований, общественного мнения в выполнении важных государственных задач. Внимательно изучим и результаты проводимого сейчас исследования, на основе чего готовы скорректировать нашу совместную с МВД деятельность для блага жителей республики", - заявил по итогам рабочей встречи Кумпилов.

https://ria.ru/20230915/molodezh-1896618364.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов