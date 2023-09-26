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Опрос показал, что почти половина жителей Украины против мобилизации - РИА Новости, 26.09.2023
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12:42 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/opros-1898694421.html
Опрос показал, что почти половина жителей Украины против мобилизации
Опрос показал, что почти половина жителей Украины против мобилизации - РИА Новости, 26.09.2023
Опрос показал, что почти половина жителей Украины против мобилизации
Почти половина жителей Украины считают, что усиливать мобилизацию в стране не нужно, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:42
2023-09-26T12:42
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Почти половина жителей Украины считают, что усиливать мобилизацию в стране не нужно, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией Active Group. На вопрос: "Как вы считаете, нужно ли усилить мобилизацию в Украине?" 20,9% ответили "скорее нет", 21,4% — "однозначно нет". Исследование проводилось 23 сентября компанией Active Group при помощи онлайн-панели SunFlower Sociology методом заполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет. В общей сложности было собрано 600 анкет, теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html
https://ria.ru/20230923/sunak-1898208185.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Опрос показал, что почти половина жителей Украины против мобилизации

Active Group: 42% жителей Украины считают, что усиливать мобилизацию не нужно

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Почти половина жителей Украины считают, что усиливать мобилизацию в стране не нужно, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической компанией Active Group.
На вопрос: "Как вы считаете, нужно ли усилить мобилизацию в Украине?" 20,9% ответили "скорее нет", 21,4% — "однозначно нет".
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Исследование проводилось 23 сентября компанией Active Group при помощи онлайн-панели SunFlower Sociology методом заполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 лет. В общей сложности было собрано 600 анкет, теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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