https://ria.ru/20230926/operatsiya-1898611405.html
Президенту Бразилии проведут операцию
Президенту Бразилии проведут операцию - РИА Новости, 26.09.2023
Президенту Бразилии проведут операцию
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва ляжет в больницу 29 сентября в Бразилиа для операции по эндопротезированию правого тазобедренного сустава и минимум... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T01:30
2023-09-26T01:30
2023-09-26T01:30
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МЕХИКО, 26 сен - РИА Новости. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва ляжет в больницу 29 сентября в Бразилиа для операции по эндопротезированию правого тазобедренного сустава и минимум три недели после этого будет работать из своей резиденции во дворце Алворада, сообщил портал G1. "Лула (да Силва) будет госпитализирован в больницу Сирио-Либанес в Бразилиа в пятницу утром ... Операцию будут сопровождать личный врач президента Роберто Калил Фильо, врач администрации президента Ана Элена Гермольо, а также команда госпиталя", - говорится в сообщении на сайте G1 со ссылкой на пресс-службу главы государства. По информации СМИ, президенту для лечения остеоартрита предстоит тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава - полная замена на искусственные головки и шейки бедра и вертлужной впадины. Лула да Силва первые четыре дня проведет в больнице, затем как минимум три недели будет работать из резиденции во дворце Алворада и до шести недель не сможет путешествовать. Ожидается, что следующим международным визитом бразильского президента станет климатическая конференция СОР 28, которая пройдет в ОАЭ в конце ноября.
https://ria.ru/20230911/braziliya-1895598578.html
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бразилиа, бразилия, оаэ, луис инасиу лула да силва, в мире
Бразилиа, Бразилия, ОАЭ, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Президенту Бразилии проведут операцию
G1: президенту Бразилии Луле да Силве проведут операцию по замене сустава