https://ria.ru/20230926/omsk-1898649573.html

Хоценко: в конкурсе "ПРОдвижение" в Омске участвуют свыше 3000 человек

Хоценко: в конкурсе "ПРОдвижение" в Омске участвуют свыше 3000 человек - РИА Новости, 26.09.2023

Хоценко: в конкурсе "ПРОдвижение" в Омске участвуют свыше 3000 человек

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что число участников проекта "Омская область: ПРОдвижение" превысило 3 тысячи... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:43

2023-09-26T10:43

2023-09-26T10:43

омская область

омская область

виталий хоценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg

ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что число участников проекта "Омская область: ПРОдвижение" превысило 3 тысячи человек. В первые три недели регистрации на кадровый конкурс заявки поступили более чем от 3 тысяч человек. Конкурс впервые проходит в регионе. Он нацелен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области. "Позади первые три недели регистрации – мы практически на экваторе этого этапа. На данный момент число участников проекта превысило 3 тысячи человек. Мы видим стабильный прирост и эффект от активной деятельности членов наблюдательного совета: они вот уже две недели проводят встречи в разных районах региона, в ходе которых рассказывают о проекте, его структуре и возможностях, открывающихся участникам. На этом этапе обязательно будут охвачены все муниципальные образования Омской области, чтобы как можно больше жителей региона узнали о таком шансе проявить себя и войти в команду управления области", - сказал Виталий Хоценко. Среди участников проекта 61,3% составляют мужчины, 38,7% – женщины. Большинство из них в возрасте от 35 до 50 лет; 94% участников проживают в Омской области, остальные представляют еще 16 регионов России. Регистрация участников проекта проходит на сайте продвижение55.рф. Победители проекта получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике. Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб губернатора Омской области.

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, виталий хоценко