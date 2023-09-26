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Хоценко: в конкурсе "ПРОдвижение" в Омске участвуют свыше 3000 человек - РИА Новости, 26.09.2023
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Омская область
 
10:43 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/omsk-1898649573.html
Хоценко: в конкурсе "ПРОдвижение" в Омске участвуют свыше 3000 человек
Хоценко: в конкурсе "ПРОдвижение" в Омске участвуют свыше 3000 человек - РИА Новости, 26.09.2023
Хоценко: в конкурсе "ПРОдвижение" в Омске участвуют свыше 3000 человек
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что число участников проекта "Омская область: ПРОдвижение" превысило 3 тысячи... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:43
2023-09-26T10:43
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что число участников проекта "Омская область: ПРОдвижение" превысило 3 тысячи человек. В первые три недели регистрации на кадровый конкурс заявки поступили более чем от 3 тысяч человек. Конкурс впервые проходит в регионе. Он нацелен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области. "Позади первые три недели регистрации – мы практически на экваторе этого этапа. На данный момент число участников проекта превысило 3 тысячи человек. Мы видим стабильный прирост и эффект от активной деятельности членов наблюдательного совета: они вот уже две недели проводят встречи в разных районах региона, в ходе которых рассказывают о проекте, его структуре и возможностях, открывающихся участникам. На этом этапе обязательно будут охвачены все муниципальные образования Омской области, чтобы как можно больше жителей региона узнали о таком шансе проявить себя и войти в команду управления области", - сказал Виталий Хоценко. Среди участников проекта 61,3% составляют мужчины, 38,7% – женщины. Большинство из них в возрасте от 35 до 50 лет; 94% участников проживают в Омской области, остальные представляют еще 16 регионов России. Регистрация участников проекта проходит на сайте продвижение55.рф. Победители проекта получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике. Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб губернатора Омской области.
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омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко: в конкурсе "ПРОдвижение" в Омске участвуют свыше 3000 человек

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Омск
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ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что число участников проекта "Омская область: ПРОдвижение" превысило 3 тысячи человек.
В первые три недели регистрации на кадровый конкурс заявки поступили более чем от 3 тысяч человек. Конкурс впервые проходит в регионе. Он нацелен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области.
«
"Позади первые три недели регистрации – мы практически на экваторе этого этапа. На данный момент число участников проекта превысило 3 тысячи человек. Мы видим стабильный прирост и эффект от активной деятельности членов наблюдательного совета: они вот уже две недели проводят встречи в разных районах региона, в ходе которых рассказывают о проекте, его структуре и возможностях, открывающихся участникам. На этом этапе обязательно будут охвачены все муниципальные образования Омской области, чтобы как можно больше жителей региона узнали о таком шансе проявить себя и войти в команду управления области", - сказал Виталий Хоценко.
Среди участников проекта 61,3% составляют мужчины, 38,7% – женщины. Большинство из них в возрасте от 35 до 50 лет; 94% участников проживают в Омской области, остальные представляют еще 16 регионов России. Регистрация участников проекта проходит на сайте продвижение55.рф. Победители проекта получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике. Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб губернатора Омской области.
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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