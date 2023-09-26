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ЕК прокомментировала ограничения против Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 26.09.2023
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17:50 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ogranicheniya-1898792285.html
ЕК прокомментировала ограничения против Российского фонда прямых инвестиций
ЕК прокомментировала ограничения против Российского фонда прямых инвестиций - РИА Новости, 26.09.2023
ЕК прокомментировала ограничения против Российского фонда прямых инвестиций
Представитель Европейской комиссии заявила, что ограничения против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) направлены на ослабление финансовой системы России РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:50
2023-09-26T17:50
россия
украина
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
еврокомиссия
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ЛЮКСЕМБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Представитель Европейской комиссии заявила, что ограничения против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) направлены на ослабление финансовой системы России в целом, а также на снижение ее возможностей по финансированию своих вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости из Суда Евросоюза. Суд Европейского союза в Люксембурге приступил к рассмотрению во вторник иска РФПИ, который добивается отмены ограничительных мер, введенных ранее Советом ЕС в связи с ситуацией на Украине. "Это не индивидуальные санкции, а секторальные санкции… Цель этих мер - нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия", - заявила представитель Еврокомиссии. Ответчики указали, что санкции приняты в "определенном контексте", а речь идет о "единственном суверенном фонде РФ", действия которого контролируются государством. Ранее адвокат Российского фонда прямых инвестиций заявил в Суде Евросоюза, что ограничения ЕС против фонда приняты на основе ошибочной оценки его деятельности и роли в российской экономике. Адвокат указала, что деятельность фонда никак не влияет на боеготовность вооруженных сил России, а ряд проектов, финансируемых фондом, носят международный характер и направлены на улучшение качества жизни в разных странах мира. В том числе речь идет о международных проектах в сферах здравоохранения и производства продуктов питания, которые не попали под санкции. Защита также указала на отсутствие запрета на частные инвестиции в Россию. В свою очередь представители Совета ЕС и Еврокомиссии призвали суд отвергнуть доводы адвокатов истца. ЕС ввел ограничения против РФПИ 2 марта 2022 года. В частности, европейским компаниям и физлицам "запрещается инвестировать в проекты, которые софинансирует РФПИ, а также участвовать в них или содействовать иным образом". При этом в документе указывалось, что в виде исключения власти стран ЕС могут разрешить участие в таких проектах, если обязательства вытекают из договоров, заключенных до введения ограничительных мер. Согласно информации в базе данных Суда Евросоюза, адвокаты указали в иске, что Совет ЕС нарушил права российского фонда, а потому постановление о введении санкций должно быть отменено в той части, где речь идет об РФ. После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898622404.html
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россия, украина, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Украина, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК прокомментировала ограничения против Российского фонда прямых инвестиций

ЕК: санкции против РФПИ направлены на нанесение экономического ущерба России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
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ЛЮКСЕМБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Представитель Европейской комиссии заявила, что ограничения против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) направлены на ослабление финансовой системы России в целом, а также на снижение ее возможностей по финансированию своих вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости из Суда Евросоюза.
Суд Европейского союза в Люксембурге приступил к рассмотрению во вторник иска РФПИ, который добивается отмены ограничительных мер, введенных ранее Советом ЕС в связи с ситуацией на Украине.
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"Это не индивидуальные санкции, а секторальные санкции… Цель этих мер - нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия", - заявила представитель Еврокомиссии. Ответчики указали, что санкции приняты в "определенном контексте", а речь идет о "единственном суверенном фонде РФ", действия которого контролируются государством.
Ранее адвокат Российского фонда прямых инвестиций заявил в Суде Евросоюза, что ограничения ЕС против фонда приняты на основе ошибочной оценки его деятельности и роли в российской экономике. Адвокат указала, что деятельность фонда никак не влияет на боеготовность вооруженных сил России, а ряд проектов, финансируемых фондом, носят международный характер и направлены на улучшение качества жизни в разных странах мира. В том числе речь идет о международных проектах в сферах здравоохранения и производства продуктов питания, которые не попали под санкции. Защита также указала на отсутствие запрета на частные инвестиции в Россию.
В свою очередь представители Совета ЕС и Еврокомиссии призвали суд отвергнуть доводы адвокатов истца.
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ЕС ввел ограничения против РФПИ 2 марта 2022 года. В частности, европейским компаниям и физлицам "запрещается инвестировать в проекты, которые софинансирует РФПИ, а также участвовать в них или содействовать иным образом". При этом в документе указывалось, что в виде исключения власти стран ЕС могут разрешить участие в таких проектах, если обязательства вытекают из договоров, заключенных до введения ограничительных мер. Согласно информации в базе данных Суда Евросоюза, адвокаты указали в иске, что Совет ЕС нарушил права российского фонда, а потому постановление о введении санкций должно быть отменено в той части, где речь идет об РФ.
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1,8 тысячи физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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