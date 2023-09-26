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В Подмосковье более 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение - РИА Новости, 26.09.2023
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Новости Подмосковья
 
19:07 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/obuchenie-1898811606.html
В Подмосковье более 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение
В Подмосковье более 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение - РИА Новости, 26.09.2023
В Подмосковье более 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение
С начала года в Московской области заявки на переобучение подали более 2 тысяч жителей региона старше 50 лет. Новую профессию можно получить в рамках нацпроекта РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:07
2023-09-26T19:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. С начала года в Московской области заявки на переобучение подали более 2 тысяч жителей региона старше 50 лет. Новую профессию можно получить в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, обучение уже прошли 1,2 тысячи человек. В Московской области предпенсионеры чаще всего выбирают профессии в сфере информационных технологий, образования и услуг.Получить новые знания могут не только жители старше 50 лет. Также такая возможность есть у мам в декрете, родителей дошкольников, неработающих граждан, участников СВО и других.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье более 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. С начала года в Московской области заявки на переобучение подали более 2 тысяч жителей региона старше 50 лет. Новую профессию можно получить в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".
Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, обучение уже прошли 1,2 тысячи человек. В Московской области предпенсионеры чаще всего выбирают профессии в сфере информационных технологий, образования и услуг.
Получить новые знания могут не только жители старше 50 лет. Также такая возможность есть у мам в декрете, родителей дошкольников, неработающих граждан, участников СВО и других.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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