https://ria.ru/20230926/obuchenie-1898811606.html

В Подмосковье более 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение

В Подмосковье более 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение - РИА Новости, 26.09.2023

В Подмосковье более 2 тысяч предпенсионеров подали заявки на переобучение

С начала года в Московской области заявки на переобучение подали более 2 тысяч жителей региона старше 50 лет. Новую профессию можно получить в рамках нацпроекта РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:07

2023-09-26T19:07

2023-09-26T19:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. С начала года в Московской области заявки на переобучение подали более 2 тысяч жителей региона старше 50 лет. Новую профессию можно получить в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, обучение уже прошли 1,2 тысячи человек. В Московской области предпенсионеры чаще всего выбирают профессии в сфере информационных технологий, образования и услуг.Получить новые знания могут не только жители старше 50 лет. Также такая возможность есть у мам в декрете, родителей дошкольников, неработающих граждан, участников СВО и других.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)