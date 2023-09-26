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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 26.09.2023
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 20.25 вторника выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:50
2023-09-26T20:50
2023-09-26T20:50
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска в 20.25 вторника выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 20.10 до 20.15 украинские войска выпустили по тому же району Донецка в общей сложности шесть снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
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донецк, куйбышевский район, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 2 кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка