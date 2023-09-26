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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 26.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска во вторник в 18.45 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T19:07

2023-09-26T19:07

2023-09-26T19:07

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

сцкк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

нато

донецк

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 18.45 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 15.30 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

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происшествия, украина, сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, нато, донецк