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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 26.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска во вторник в 18.45 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T19:07
2023-09-26T19:07
2023-09-26T19:07
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
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нато
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 18.45 выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 15.30 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три кассетных снаряда