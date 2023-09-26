https://ria.ru/20230926/obstrel-1898641806.html
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 26.09.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска ночью обстреляли города Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:04
2023-09-26T10:04
2023-09-26T10:04
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли города Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. По его словам, накануне днём обстрелам подверглись Казачьи Лагери, Алёшки, Крынки, Днепряны, Горностаевка и Великая Лепетиха, по ним прилетело в общей сложности около 50 снарядов.
https://ria.ru/20230921/obstrel-1897724648.html
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новая каховка, каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Херсонская область
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
ВСУ выпустили 32 снаряда по городам и селам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли города Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
По его словам, накануне днём обстрелам подверглись Казачьи Лагери, Алёшки, Крынки, Днепряны, Горностаевка и Великая Лепетиха, по ним прилетело в общей сложности около 50 снарядов.
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