https://ria.ru/20230926/obstrel-1898641806.html

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 26.09.2023

Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии

Украинские войска ночью обстреляли города Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:04

2023-09-26T10:04

2023-09-26T10:04

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 26 сен - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли города Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. По его словам, накануне днём обстрелам подверглись Казачьи Лагери, Алёшки, Крынки, Днепряны, Горностаевка и Великая Лепетиха, по ним прилетело в общей сложности около 50 снарядов.

https://ria.ru/20230921/obstrel-1897724648.html

новая каховка

каховка

херсонская область

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новая каховка, каховка, херсонская область