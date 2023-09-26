https://ria.ru/20230926/obrazovanie-1898804471.html

Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов

Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов - РИА Новости, 26.09.2023

Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:35

2023-09-26T18:35

2023-09-26T18:35

общество

россия

белоруссия

михаил мишустин

могилев

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов. "В приоритете углубление связей в науке и образовании. Важно повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов, да и наоборот", - сказал он на стратегической сессии "О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией". Мишустин напомнил, что уже принят ряд значимых решений, в частности, при поступлении молодых людей из Белоруссии в РФ учитываются результаты олимпиад и центрального тестирования. "Увеличили правительственную квоту до 1300 мест на текущий учебный год. Успешно работает белорусско-российский университет в Могилеве. Есть планы по расширению в Республике сети филиалов наших высших учебных заведений и открытию образовательного кластера Союзного государства", - отметил премьер.

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html

россия

белоруссия

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общество, россия, белоруссия, михаил мишустин, могилев