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Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов - РИА Новости, 26.09.2023
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18:35 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/obrazovanie-1898804471.html
Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов
Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов - РИА Новости, 26.09.2023
Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:35
2023-09-26T18:35
общество
россия
белоруссия
михаил мишустин
могилев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов. "В приоритете углубление связей в науке и образовании. Важно повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов, да и наоборот", - сказал он на стратегической сессии "О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией". Мишустин напомнил, что уже принят ряд значимых решений, в частности, при поступлении молодых людей из Белоруссии в РФ учитываются результаты олимпиад и центрального тестирования. "Увеличили правительственную квоту до 1300 мест на текущий учебный год. Успешно работает белорусско-российский университет в Могилеве. Есть планы по расширению в Республике сети филиалов наших высших учебных заведений и открытию образовательного кластера Союзного государства", - отметил премьер.
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общество, россия, белоруссия, михаил мишустин, могилев
Общество, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Могилев
Мишустин призвал повысить привлекательность вузов для белорусских студентов

Мишустин призвал повысить привлекательность вузов в РФ для белорусских студентов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов.
"В приоритете углубление связей в науке и образовании. Важно повысить привлекательность обучения в российских колледжах и вузах для белорусских абитуриентов, да и наоборот", - сказал он на стратегической сессии "О развитии гуманитарного взаимодействия с Белоруссией".
Мишустин напомнил, что уже принят ряд значимых решений, в частности, при поступлении молодых людей из Белоруссии в РФ учитываются результаты олимпиад и центрального тестирования.
"Увеличили правительственную квоту до 1300 мест на текущий учебный год. Успешно работает белорусско-российский университет в Могилеве. Есть планы по расширению в Республике сети филиалов наших высших учебных заведений и открытию образовательного кластера Союзного государства", - отметил премьер.
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ОбществоРоссияБелоруссияМихаил МишустинМогилев
 
 
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