https://ria.ru/20230926/niger-1898611659.html

Нигер ожидает от Парижа действий после заявления о выводе войск

Нигер ожидает от Парижа действий после заявления о выводе войск - РИА Новости, 26.09.2023

Нигер ожидает от Парижа действий после заявления о выводе войск

Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) ожидает, что за заявлением Парижа об отзыве французского посла и выводе французских военных из РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T01:34

2023-09-26T01:34

2023-09-26T01:34

нигер

франция

париж

эммануэль макрон

мохамед базум

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) ожидает, что за заявлением Парижа об отзыве французского посла и выводе французских военных из африканской страны последуют официальные действия, говорится в заявлении CNSP. Ранее президент Франции Макрон объявил, что французские военные до конца года будут выведены из Нигера. Он также сообщил, что Франция отзывает своего посла в Ниамее. "Национальный совет по защите отечества и правительство Республики Нигер увидели в СМИ заявление, сделанное 24 сентября президентом Франции Эммануэлем Макроном об отзыве французского посла и выводе французских войск из Нигера. Национальный совет по защите отечества, правительство и народ Нигера принимают это к сведению и ожидают, что за этим заявлением последуют официальные действия со стороны соответствующий французских властей. Что касается графика вывода французских войск из Нигера, правительство Республики Нигер напоминает, что он должен основываться на согласованных рамках и общем согласии для большей эффективности", - говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире национального телевидения Нигера RTN. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Мятежники в Нигере потребовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, требуя немедленного освобождения президента Мохамеда Базума. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи французских военных.

https://ria.ru/20230925/niger-1898422376.html

https://ria.ru/20230923/sgovor-1898148726.html

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нигер, франция, париж, эммануэль макрон, мохамед базум, в мире