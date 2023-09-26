https://ria.ru/20230926/nezhelatelnye-1898802231.html

Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций

Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 26.09.2023

Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России включило американский Гудзоновский институт в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:28

2023-09-26T18:28

2023-09-26T18:31

генеральная прокуратура рф

сша

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило американский Гудзоновский институт в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. "Hudson Institute ("Гудзоновский институт"), США", - следует из перечня Минюста. Кроме того, Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной в России.

https://ria.ru/20230914/npo-1896379431.html

сша

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2023

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генеральная прокуратура рф, сша, министерство юстиции рф (минюст россии)