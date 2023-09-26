https://ria.ru/20230926/nezhelatelnye-1898802231.html
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 26.09.2023
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций
Министерство юстиции России включило американский Гудзоновский институт в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:28
2023-09-26T18:28
2023-09-26T18:31
генеральная прокуратура рф
сша
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило американский Гудзоновский институт в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. "Hudson Institute ("Гудзоновский институт"), США", - следует из перечня Минюста. Кроме того, Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной в России.
https://ria.ru/20230914/npo-1896379431.html
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генеральная прокуратура рф, сша, министерство юстиции рф (минюст россии)
Генеральная прокуратура РФ, США, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций
Минюст включил американский Hudson Institute в список нежелательных организаций