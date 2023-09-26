Рейтинг@Mail.ru
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 26.09.2023 (обновлено: 18:31 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/nezhelatelnye-1898802231.html
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 26.09.2023
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций
Министерство юстиции России включило американский Гудзоновский институт в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:28
2023-09-26T18:31
генеральная прокуратура рф
сша
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d84917b817edd37f8fced9a41923d0f4.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило американский Гудзоновский институт в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства. "Hudson Institute ("Гудзоновский институт"), США", - следует из перечня Минюста. Кроме того, Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной в России.
https://ria.ru/20230914/npo-1896379431.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/91/1555139185_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0442f848f7d2618546eed809a1699905.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, сша, министерство юстиции рф (минюст россии)
Генеральная прокуратура РФ, США, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций

Минюст включил американский Hudson Institute в список нежелательных организаций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Минюста России
Здание Минюста России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Здание Минюста России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министерство юстиции России включило американский Гудзоновский институт в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства.
"Hudson Institute ("Гудзоновский институт"), США", - следует из перечня Минюста.
Кроме того, Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной в России.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
НПО из США и Эстонии включили в список нежелательных в России
14 сентября, 18:05
 
Генеральная прокуратура РФСШАМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала