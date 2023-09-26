Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО
Зампред Совбеза России Медведев заявил о превращении НАТО в фашистский блок
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Последние события вокруг Украины оставляют России все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО, которая стала открыто фашистским блоком, заявил запредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Во вторник он упомянул о недавнем скандале с чествованием украинского эсэсовца в канадском парламенте, а также о поставках киевским властям танков "Абрамс" из арсеналов НАТО и обещаниях поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System.
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"Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м", - написал Медведев.
На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.