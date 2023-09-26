https://ria.ru/20230926/nato-1898702536.html

Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО

Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО - РИА Новости, 26.09.2023

Медведев заявил, что Россию пытаются принудить к прямому конфликту с НАТО

Последние события вокруг Украины оставляют России все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО, которая стала открыто фашистским блоком, заявил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:05

2023-09-26T13:05

2023-09-26T14:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

нато

канада

дмитрий медведев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Последние события вокруг Украины оставляют России все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО, которая стала открыто фашистским блоком, заявил запредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Во вторник он упомянул о недавнем скандале с чествованием украинского эсэсовца в канадском парламенте, а также о поставках киевским властям танков "Абрамс" из арсеналов НАТО и обещаниях поставок ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System."Похоже, что России оставляют всё меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера. Мы готовы, хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945-м", - написал Медведев.На заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского 22 сентября был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Постпред РФ при ООН в Женеве назвал такую попытку "героизировать нацистских преступников" возмутительной и отметил, что продолжит привлекать внимание мировой общественности на международных площадках к попыткам извратить историю Второй мировой войны и осквернить память всех её жертв.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования престарелого украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, канада, дмитрий медведев, ситуация в днр и лнр