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В Киеве посетовали на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/nato-1898642368.html
В Киеве посетовали на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией
В Киеве посетовали на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией - РИА Новости, 26.09.2023
В Киеве посетовали на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:07
2023-09-26T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией. "Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
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в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве посетовали на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией

Данилов: Украина не видит у НАТО сильного желания воевать с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией.
"Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Когда Путин атакует НАТО? Американцам нужна эскалация
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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