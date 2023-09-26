https://ria.ru/20230926/nato-1898642368.html

В Киеве посетовали на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией

В Киеве посетовали на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией - РИА Новости, 26.09.2023

В Киеве посетовали на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:07

2023-09-26T10:07

2023-09-26T10:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

россия

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией. "Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, нато, ситуация в днр и лнр