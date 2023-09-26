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Захарова осудила нападение на посольство Кубы в США - РИА Новости, 26.09.2023
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09:36 26.09.2023 (обновлено: 09:49 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/napadenie-1898637421.html
Захарова осудила нападение на посольство Кубы в США
Захарова осудила нападение на посольство Кубы в США - РИА Новости, 26.09.2023
Захарова осудила нападение на посольство Кубы в США
Москва решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США и ожидает от Вашингтона проведения расследования всех обстоятельств случившегося,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T09:36
2023-09-26T09:49
в мире
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куба
сша
мария захарова
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США и ожидает от Вашингтона проведения расследования всех обстоятельств случившегося, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооруженное нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью", — заявила Захарова."Исходим из того, что оно не должно остаться безнаказанным, и ответственные за его организацию лица должны понести суровое наказание. Ожидаем от американских властей проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося", — добавила она.Захарова подчеркнула, что Москва вновь требует от принимающей стороны "безусловно обеспечивать безопасность находящихся на ее территории диппредставительств иностранных государств в строгом соответствии с международными обязательствами"."Выражаем солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству", — заключила она.
https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html
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в мире, россия, куба, сша, мария захарова
В мире, Россия, Куба, США, Мария Захарова
Захарова осудила нападение на посольство Кубы в США

Захарова: Москва решительно осуждает нападение на посольство Кубы в США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США и ожидает от Вашингтона проведения расследования всех обстоятельств случившегося, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооруженное нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью", — заявила Захарова.
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«
"Исходим из того, что оно не должно остаться безнаказанным, и ответственные за его организацию лица должны понести суровое наказание. Ожидаем от американских властей проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося", — добавила она.
Захарова подчеркнула, что Москва вновь требует от принимающей стороны "безусловно обеспечивать безопасность находящихся на ее территории диппредставительств иностранных государств в строгом соответствии с международными обязательствами".
«
"Выражаем солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству", — заключила она.
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