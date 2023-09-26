https://ria.ru/20230926/napadenie-1898637421.html

Захарова осудила нападение на посольство Кубы в США

Захарова осудила нападение на посольство Кубы в США - РИА Новости, 26.09.2023

Захарова осудила нападение на посольство Кубы в США

Москва решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США и ожидает от Вашингтона проведения расследования всех обстоятельств случившегося,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T09:36

2023-09-26T09:36

2023-09-26T09:49

в мире

россия

куба

сша

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США и ожидает от Вашингтона проведения расследования всех обстоятельств случившегося, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооруженное нападение на посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью", — заявила Захарова."Исходим из того, что оно не должно остаться безнаказанным, и ответственные за его организацию лица должны понести суровое наказание. Ожидаем от американских властей проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося", — добавила она.Захарова подчеркнула, что Москва вновь требует от принимающей стороны "безусловно обеспечивать безопасность находящихся на ее территории диппредставительств иностранных государств в строгом соответствии с международными обязательствами"."Выражаем солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству", — заключила она.

https://ria.ru/20230713/kitay-1883923732.html

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880781214.html

россия

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, куба, сша, мария захарова